Un simulacro de accidente ferroviario pone a prueba a estudiantes de la UCAM en Murcia
La Escuela de Bomberos de Murcia acogió un simulacro de accidente ferroviario con múltiples víctimas organizado por la UCAM, en el que participaron unas 150 personas entre estudiantes, docentes, sanitarios, psicólogos, efectivos de emergencias y figurantes. El ejercicio permitió recrear una intervención de alta complejidad para reforzar la formación práctica del alumnado en asistencia sanitaria, apoyo psicológico y coordinación ante catástrofes.
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