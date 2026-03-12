Secciones

Es noticia
Medidas crisis energéticaColegio hasta los 16 añosAtraco en MurciaVuelos Murcia-VeneciaCarlos AlcarazReal Murcia
instagramlinkedin
Susto en plena ruta: la cartagenera Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado… y se salva de milagro

Susto en plena ruta: la cartagenera Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado… y se salva de milagro

cartagena.bici17

Susto en plena ruta: la cartagenera Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado… y se salva de milagro

cartagena.bici17

RRSS WhatsAppCopiar URL

La creadora de contenido Cecilia Sopeña vivió un momento de auténtico susto durante una ruta por un acantilado cuando perdió pie muy cerca del borde y estuvo a punto de caer al vacío. En las imágenes aparece también su perrita Nezha, que la acompañaba durante la salida y que, tras el incidente, se mantiene a su lado sin separarse hasta que Cecilia consigue ponerse a salvo. Un momento de tensión que terminó con final feliz. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents