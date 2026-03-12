cartagena.bici17

Susto en plena ruta: la cartagenera Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado… y se salva de milagro

La creadora de contenido Cecilia Sopeña vivió un momento de auténtico susto durante una ruta por un acantilado cuando perdió pie muy cerca del borde y estuvo a punto de caer al vacío. En las imágenes aparece también su perrita Nezha, que la acompañaba durante la salida y que, tras el incidente, se mantiene a su lado sin separarse hasta que Cecilia consigue ponerse a salvo. Un momento de tensión que terminó con final feliz. Más información