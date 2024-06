La consejera de Turismo, Carmen Conesa, ha presentado este martes la campaña turística de verano 2024 bajo el lema ‘Felicidad de la buena’, que protagoniza la modelo, diseñadora, estilista y DJ internacional Sita Abellán, conocida por aparecer en el videoclip de Rihanna titulado "Bitch Better Have My Money" .

El objetivo de la Consejería de Turismo es aprovechar la impronta que en los últimos años ha dejado la imagen de Carlos Alcaraz como embajador de la Región de Murcia, y seguir extendiendo el impacto a través de una figura tan icónica como Sita Abellán. La campaña que se inicia mañana pondrá una especial relevancia en el Mar Menor, como paraíso familiar y de deportes náuticos, y lugar de referencia para degustar la gastronomía de costa con platos tan típicos como el caldero y los salazones.