Los peces muertos del Mar Menor han entrado de lleno en la Asamblea Regional y no ha sido en sentido figurado. La portavoz de Podemos, María Marín, ha entregado al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, un bote lleno de agua de la laguan salada con ejemplares sin vida. "Este es el resumen de su gestión. No hay informe más auténtico, más realista y más certero. Le pido desde esta tribuna encarecidamente en nombre de todos los murcianos que dimita usted de su cargo", la he espetado.