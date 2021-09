"Nadie puede decirnos hoy que esto ocurrió por sorpresa o sin que lo advirtiésemos. Si no se cortaba la entrada de agua y nutrientes por la entrada del Albujón, anunciábamos que esto podría pasar", ha afirmado Luengo. Recordó que desde San Esteban se anunciaron medidas y solicitaron al Estado su "participación activa" en la protección del Mar Menor. En este sentido, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, comparecía el pasado viernes 20 para anunciar la elaboración de un Decreto Ley que limitaría el uso de fertilizantes, la solicitud de las transferencias de las competencias en Costas y la cuenca vertiente al Mar Menor, la petición al Ministerio de que llevara a cabo la recuperación del calado de la Gola de Marchamalo o el cese inmediato de los vertidos por la Rambla del Albujón. "Medidas concretas, no como las que ayer enumeraba la Ministra Ribera. No sé si ella piensa recuperar el Mar Menor con sus anuncios estrella de la Sierra Minera, Puerto Mayor o la expropiación de viviendas", espetó el consejero.