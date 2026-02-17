Secciones

Ethan Hawke asegura que está a favor de "cualquier cosa que combata el fascismo"

Vídeo: EFE | Foto: AP

Ethan Hawke se mostró este martes en la Berlinale sorprendido por la animosidad contra los artistas por pronunciarse políticamente y, aunque dijo que todo el mundo tiene derecho a estar o no de acuerdo con algo, aseguró que él está "totalmente a favor" de "cualquier cosa que combata el fascismo. Más información

