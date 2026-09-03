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Un motorista choca contra un autobús y se salva milagrosamente

Un motorista que circulaba a gran velocidad por las calles de Buga, en Colombia, se saltó un semáforo en rojo y acabó cochando contra un autobús. Ante la sorpresa del conductor y los pasajeros, atravesó las puertas y terminó dentro del vehículo. Aunque parezca increíble, se bajó de él por su propio pie. Todo fue captado por varias cámaras de seguridad.