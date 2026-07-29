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El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle y obliga a evacuar siete otras localidades

Un incendio forestal se ha declarado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en la localidad zamorana de Fermoselle . El fuego ha comenzado sobre las 13 horas de este miércoles en la zona conocida como el Picón, en la ladera del Tormes. Se ha declarado nivel 2 dada la gravedad y la proximidad al pueblo, que ha sido confinado y los accesos cortados. Las llamas han avanzado hasta la carretera de Zamora a Fermoselle, 527, por encima de la gasolinera para continuar en dirección a Pinilla y en otro frente hacia la provincia de Salamanca.