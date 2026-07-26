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Así es Kiko 'el Cabra', el asesino de los guardias civiles de Barbate

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Se llamaba Marcos y tenía 46 años. Era el socio inseparable de Francisco Javier M.P., alias Kiko 'el Cabra', que es el piloto que ha matado a dos guardias civiles tras arrollarlos con una narcolancha en Barbate. Los dos se dedicaban a "las gomas", que es como se conoce coloquialmente al pilotaje de las planeadoras que transportan la droga por el Estrecho. Pero Marcos falleció a finales de enero y Kiko 'el Cabra' prometió venganza.

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