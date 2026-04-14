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Un herido tras un disparo con arma de fuego en Barcelona

Un herido tras un disparo con arma de fuego en Barcelona

FERRAN NADEU

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FERRAN NADEU

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Una persona ha resultado herida tras recibir un disparo en Barcelona este martes por la tarde. Según han confirmado fuentes policiales a EL PERIÓDICO, el suceso ha tenido lugar en el Passeig del Taulat, a la altura del número 279, en la terraza de un establecimiento de restauración. Más información

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