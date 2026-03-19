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Detenido un fugitivo buscado en Honduras por un doble asesinato con arma de fuego

Agentes de la Policía Nacional, en una investigación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, han detenido a un fugitivo buscado por las autoridades hondureñas por la comisión de un doble asesinato en el año 2022. El arrestado fue localizado en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas y se enfrenta a 25 años de prisión por los hechos. Más información