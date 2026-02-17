Secciones

Detenido en Madrid "el hombre de los mil nombres", miembro de la pandilla peruana "Los Terribles del 17".

EFE

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo reclamado en Perú, miembro de la banda 'Los terribles del 17' y que es conocido en su país como "el hombre de los mil nombres", debido a que se borró intencionadamente sus huellas dactilares para usurpar otras identidades. Más información

