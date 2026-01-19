Secciones

Se eleva a 39 la cifra oficial de fallecidos tras el choque de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Se eleva a 39 la cifra oficial de fallecidos tras el choque de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Adamuz
Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba), según han indicado a EFE fuentes de la investigación. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Puerta de Atocha con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

