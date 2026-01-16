D. I.

Un paciente de Alicante, entre las víctimas de una falsa doctora detenida en Burgos

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez en Burgos a una mujer que ejercía como falsa médica, a su hijo y a la expareja de la presunta estafadora por recetar sin licencia y prescribir terapias inexistentes a personas con problemas físicos o psicológicos, ha informado la Guardia Civil. Entre las víctimas hay al menos una persona residente en la provincia de Alicante.