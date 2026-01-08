Los abogados de las partes se pronuncian tras la condena de más de 18 años por abusos sexuales a una bebé en Alicante
Videos sexuales con una niña de tan solo dos años de edad, que era la nieta de su pareja y que ignoraba lo que él hacía con la pequeña. Un militar paraguayo afincando en Alicante ha sido condenado a 18 años y nueve meses de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad y reconocer los hechos.
