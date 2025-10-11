PI STUDIO

Un incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid paraliza la calle y obliga a cortar el tráfico

Un incendio originado este sábado, en plena celebración de la Hispanidad, ha obligado a cortar el tráfico en la Gran Vía, una de las arterias más concurridas de la capital. Según informó el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, la intervención de los equipos de emergencia motivó el cierre temporal del tramo comprendido entre la plaza de Cibeles y la plaza de España.