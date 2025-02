El ganador del Oscar Gene Hackman, su esposa y uno de sus perros aparentemente estuvieron muertos durante algún tiempo antes de que un trabajador de mantenimiento descubriera sus cuerpos en la casa de la pareja en Santa Fe.

Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto el miércoles en el vestíbulo de su casa, y su esposa de 65 años, Betsy Arakawa, fue encontrada en el baño. Había un frasco de medicamentos abierto y pastillas esparcidas en una encimera cerca de Arakawa.

Un trabajador de mantenimiento informó que la puerta principal de la casa estaba abierta cuando llegó para hacer un trabajo rutinario el miércoles, y llamó a la policía después de encontrar los cuerpos.

Pero en la llamada al 911, el trabajador de mantenimiento dijo que no pudo entrar a la casa cuando el operador preguntó si las personas estaban respirando. "No tengo idea", dijo el cuidador de la subdivisión. "No estoy dentro de la casa. Está cerrada. Está bloqueada. No puedo entrar, pero puedo verla acostada en el suelo desde la ventana”.

Él y otro trabajador dijeron más tarde a las autoridades que rara vez veían a los propietarios y que su último contacto con ellos había sido hace unas dos semanas.

Hackman parecía haberse caído, observó un agente. Había un bastón cerca. Denise Avila, portavoz de la oficina del sheriff, dijo que no había indicios de que les hubieran disparado o tuvieran heridas.