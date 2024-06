Fiscalía y acusaciones no dudan de la culpabilidad de Brian al que describen como "un peligro público. Personajes salvajes como el que tenemos aquí delante" decía el abogado del ocio nocturno FECASARM, Joaquim Boadas, una de las acusaciones populares. Inciden en que todas las pruebas lo señalan únicamente a él. La coincidencia en la ubicación de los móviles de la víctima y el acusado: "Eran los únicos que estaban ese día en ese lugar a esa hora", recamarcaba el abogado de la víctima, Jorge Albertini. Y las cámaras que le grabaron persiguiendo a la joven y reapareciendo veinte minutos después de los hechos: "Solo el acusado accedió al lugar de los hechos en ese tramo horario y solo pudo ser él el que cometió los hechos", según la fiscal Paola Tejada. Remarcan que llevaba la misma ropa que hallaron en su domicilio. Y la chaqueta con sangre de la víctima que, según Brian, se encontró en la calle y que "fue exhibida a la, entonces, pareja del mismo, la cual reconoció que era propiedad de Brian". La misma chaqueta que, aseguran, ya llevaba antes del suceso. "Que sea una chaquetqa parecida no quiere decir que sea la misma". Es el argumento de la defensa que, opina, que todo son indicios insuficientes: "¿Estaba por la zona? Sí, pero no en el punto concreto donde ocurrieron los hechos". Y pide la absolución o una reducción de la condena eliminando el delito de asesinato en grado de tentativa en un juicio que ha quedado visto para sentencia.