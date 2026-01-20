Así fue la noche de fuego en El Algar en Cartagena

Los vecinos de El Algar en Cartagena llevan dos noches viendo como arden los contenedores de la localidad. En concreto durante las madrugadas del lunes y el martes se han quemado 16 contenedores, según confirmaron a esta redacción fuentes del Ayuntamiento de Cartagena. Asimismo, la Policía Local está dando apoyo a la Guardia Civil en los dispositivos de vigilancia que se están desarrollando en la zona. Más información