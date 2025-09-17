Fiestas de Carthagineses y Romanos
El fuego sagrado llega hoy a Murcia rumbo a Cartagena
El acto de encendido se celebrará este viernes en el Parque Arqueológico del Molinete
L.O.
Carthagineses y Romanos marchan con la llama que enciende la gran fiesta del Mediterráneo, que se desarrolla en Cartagena del 19 al 28 de septiembre. Los festeros iniciaron el camino del fuego (iter ignis) este martes, 16 de septiembre, en la localidad de Caravaca de la Cruz. El acto contó con una representación de tropas y legiones, liderada por el presidente de la federación que las aglutina, Eduardo Conesa. A la misma también asistió la edil de Festejos de Cartagena, Francisca Martínez, y el alcalde de la localidad anfitriona, José Francisco García, entre otras personalidades.
El fuego es portado por marchadores desde Caravaca de la Cruz a Cartagena. Lo llevan hasta la ciudad medio centenar de atletas, que recorrerán con la antorcha unos 142 kilómetros a pie en tres etapas. La primera concluyó ayer en Mula.
La segunda, que parte hoy miércoles, va desde Mula a Murcia. Y la última une a Murcia con Cartagena. Está previsto que el acto del encendido del fuego se celebre en el Parque Arqueológico del Molinete este viernes a las 20 horas. Acto seguido tendrá lugar el pregón en la plaza del Ayuntamiento y la inauguración del campamento festero ubicado junto al Estadio Cartagonova.
El discurso inaugural de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional correrá a cargo de Elena Ruiz Valderas, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena.
