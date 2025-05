Tal y como ocurre últimamente con muchos alimentos y costumbres cotidianas el café no se ha salvado del escrutinio. En estos tiempos en los que todo se cuestiona con cierta curiosidad también el consumo de café ha entrado en el debate sobre si es realmente bueno para nuestra salud o estamos normalizando un hábito que puede tener efectos negativos.

El propio cardiólogo murciano José Abellán lo ha admitido en más de una ocasión: "Me he preguntado muchas veces si es bueno para el corazón. Porque realmente aumenta las pulsaciones y la presión arterial". Y es que no es un secreto que la cafeína tiene un efecto estimulante en nuestro organismo.

Sin embargo frente a la duda razonable, la evidencia científica empieza a inclinar la balanza hacia una visión más positiva del café. Y Abellán, además de consumirlo de forma habitual, ha querido explicar públicamente qué tipo de café recomienda y por qué solo uno en concreto.

La pregunta tiene todo el sentido si se tiene en cuenta que el café es una de las bebidas más extendidas en el mundo y especialmente en nuestro país. Según los datos de 2023 del Ministerio de Consumo Alimentario, cada persona consume unos 1,67 kilogramos de café al año, de los cuales 0,38 kg son en cápsulas. Aun así, otras fuentes elevan esa cifra. El estudio de la cadena Café&Té habla de un consumo medio de 3,6 cafés al día entre semana y hasta 4,5 kg al año por persona.

Ventajas y desventajas del café según la ciencia

Lo primero que hay que entender es que el café no es solo cafeína y que también contiene antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación. En cuanto a beneficios concretos varios estudios apuntan a que el consumo moderado de café podría estar relacionado con una menor probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 o incluso ciertos tipos de cáncer.

No obstante no todo es blanco o negro. Como explica el doctor Abellán al tomar café "aumenta tu presión arterial y tu frecuencia cardíaca". Esa reacción es lo que muchos temen, sobre todo si tienen antecedentes cardíacos. Pero según explica el cardiólogo ese efecto es puntual y no necesariamente perjudicial si se mantiene dentro de un consumo razonable.

Y aquí es donde entra el valor de contar con voces que conocen en profundidad los estudios científicos más serios. Abellán ha insistido en que a largo plazo "las investigaciones sugieren que el consumo moderado de café se asocia a menos riesgo de enfermedad cardiovascular, ictus y algunos tipos de cáncer".

El único café que recomienda en España

Con todos estos datos en la mano suena razonable preguntarse si no hay algún tipo de café mejor que otro. Para el doctor José Abellán, sí. De hecho ha sido claro al respecto: "El mejor quizá sea el café filtrado, que es a base de granos de café molido (natural por supuesto)- y que se le echa agua como si fuera una infusión".

No lo dice solo por su sabor ("está buenísimo. Es el que yo tomo") sino por una razón muy concreta: el filtro de papel actúa como barrera, impidiendo que ciertas sustancias proinflamatorias o potencialmente tóxicas pasen a la bebida final. Por eso, en sus palabras, este tipo de café es el único que recomienda.