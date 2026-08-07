Guía de inicio de EA Sports FC 27 (3): análisis completo del Modo Carrera

Continuamos nuestra serie de artículos sobre ‘EA Sports FC 27’, la siguiente entrega del simulador futbolístico de Electronic Arts, con una tercera parte centrada en el Modo Carrera, que a grandes rasgos renueva el mercado de fichajes, la evolución de los futbolistas, el ojeo, los acontecimientos inesperados, los retos de Mánager en Directo y las rivalidades de la Carrera de futbolista. Para llevar a cabo todo esto, la editora ha diseñado una amplia renovación que pretende relacionar de manera más eficiente el rendimiento deportivo, el estado del vestuario, el desarrollo de los futbolistas y la gestión económica. Con esto se quiere lograr que cada temporada responda mejor a cuanto suceda en el campo y dentro del club, en lugar de avanzar mediante sistemas independientes.

El mercado de fichajes cambia por completo

Por tanto, para comenzar, la Carrera de mánager recibirá una reforma completa del mercado de fichajes. Las operaciones dejarán de resolverse en una sola conversación y avanzará por varias etapas, con tiempos de espera diferentes según el acuerdo. El proceso comenzará con una consulta destinada a conocer la disposición del club vendedor o del futbolista, tanto si se trata de una compra o una cesión como si el objetivo es un agente libre o un jugador próximo a terminar su contrato. Cuando el club o el futbolista den permiso, las conversaciones entre el comprador, el vendedor y el propio jugador podrán avanzar en paralelo

Imágenes dentro del juego del FC 27 de EA Sports. / Agencias

Las valoraciones se apoyarán en TransferRoom

EA ha colaborado con TransferRoom para elaborar un nuevo modelo de valoración basado en su sistema Valor de Traspaso Esperado, conocido por las siglas xTV. Por tanto, el precio de un futbolista variará durante la Carrera y tendrá en cuenta los movimientos del mercado durante varias temporadas, además de factores como su rendimiento o la categoría de la competición en la que juega.

El ojeo y las operaciones

El Centro de Fichajes quedará dividido en dos apartados: Ojeo y Fichajes. El primero reunirá los informes, red de ojeadores y las herramientas destinadas a detectar y evaluar futbolistas, mientras el segundo concentrará las incorporaciones, salidas y renovaciones de contrato.

El apartado de negociaciones activas indicará el estado de cada operación, la disposición del jugador a incorporarse y la siguiente acción necesaria. Para ello, se habilita una sección de listas que reunirá los futbolistas bajo seguimiento, los transferibles, cesiones y ofertas bloqueadas, mientras los Contratos y cláusulas mostrarán vencimientos, renovaciones, bonificaciones, pagos aplazados y posibles ingresos futuros.

La hora de cerrar los tratos

Los acuerdos podrán configurarse según la fecha del traspaso, su estructura económica, los derechos futuros y condiciones del contrato. Pero la incorporación no podrá producirse de inmediato, puesto que habrá que esperar al siguiente periodo de fichajes o al comienzo de la temporada posterior.

Novedades del modo carrera de FC 27. / Agencias

Después de cerrar una compra, también será posible dejar al futbolista cedido temporalmente en su anterior equipo, mientras los intercambios de jugadores volverán a formar parte de las negociaciones y los pagos podrán repartirse a lo largo de varias temporadas. Los acuerdos admitirán además bonificaciones vinculadas al rendimiento deportivo, a determinados objetivos del club o a premios individuales, junto con cláusulas de recompra, derechos de tanteo y porcentajes sobre una futura venta que permitirán conservar determinados derechos una vez completado el traspaso.

Los contratos permitirán acordar el sueldo, la duración, prima de fichaje, los honorarios del representante y el papel del futbolista dentro de la plantilla. También podrán incluir primas por encuentros disputados, goles, asistencias, porterías imbatidas o determinados objetivos deportivos, además de subidas salariales por ascensos o clasificaciones para competiciones continentales y reducciones automáticas en determinadas situaciones. Las cláusulas de rescisión seguirán formando parte de las negociaciones.

Pantalla de negociación renovada

La antigua escena tridimensional será sustituida por una pantalla más sencilla dedicada a las negociaciones, donde un indicador mostrará hasta qué punto se acercan las posturas y avisará cuando las conversaciones corran peligro de romperse. En cualquier momento será posible abandonar la negociación o consultar en una misma pantalla las condiciones del traspaso, los plazos de pago, las primas acordadas y cualquier compromiso pendiente para el futuro.

Cuando se cierre un fichaje, el antiguo sistema de calificaciones dará paso a una presentación distinta según la importancia del futbolista. Las operaciones menores se resolverán con una firma sencilla, mientras las grandes contrataciones tendrán actos en el estadio y estarán acompañadas por reacciones de aficionados y periodistas.

La forma de cerrar fichajes cambia considerablemente respecto a otras entregas. / Agencias

Un menú para cada futbolista

Un nuevo menú permitirá gestionar desde el mismo lugar todo lo relacionado con cada futbolista, evitando pasar continuamente de una pantalla a otra. En el caso de jugadores de otros equipos, será posible solicitar informes, añadirlos a la lista de seguimiento, mostrar interés e iniciar los trámites para un traspaso, cesión o una incorporación futura. Con los integrantes de la plantilla, este mismo espacio concentrará las opciones relacionadas con su continuidad en el club, los planes de desarrollo y gestión diaria del equipo.

La inteligencia artificial fichará de otra manera

Los equipos tendrán en cuenta su manera de trabajar, la importancia que conceden a la cantera, la necesidad de incorporar futbolistas con experiencia y el estilo de su entrenador. Además, podrán manejar varios posibles fichajes al mismo tiempo y cambiar de rumbo cuando una negociación no prospere o termine cerrándose.

El rendimiento en liga, con datos como goles, asistencias, valoraciones medias o porterías imbatidas, influirá en el interés que despierte cada futbolista. Los clubes tampoco gastarán todo su presupuesto de forma automática, pues la cantidad destinada a fichajes dependerá de su manera de gestionar el dinero y de los recursos disponibles. No obstante, los futbolistas recién llegados tendrán menos opciones de abandonar el club poco después de su incorporación. Además, los equipos tratarán de elevar progresivamente el nivel de sus plantillas, fichando jugadores que supongan un paso adelante respecto a los que dejan su puesto.

Las relaciones entre clubes

Las rivalidades históricas, derbis y las disputas regionales reducirán la posibilidad de cerrar operaciones directas, ya que los equipos que compitan por los mismos títulos también estarán menos dispuestos a negociar, aunque las restricciones serán menores que entre rivales tradicionales.

En cambio, los clubes pertenecientes a un mismo grupo empresarial estarán más abiertos a negociar entre ellos. La voluntad de cada futbolista de cambiar de equipo dependerá de la reputación del club, el atractivo de la competición, su edad, salario, contrato, papel dentro de la plantilla y la posibilidad de disputar competiciones continentales. La opción de regresar a su país de origen también podrá influir en su postura.

El nuevo menú de cada jugador en el FC 27 modo carrera. / Agencias

El último día del mercado durará veinte horas y permitirá avanzar en tramos de dos horas. Cuando un futbolista cambie de club, su sueldo seguirá una evolución acorde con su trayectoria, mientras las cantidades solicitadas tendrán más en cuenta su edad, experiencia y situación deportiva. Los agentes libres que pasen demasiado tiempo sin encontrar equipo terminarán retirándose.

La Media Dinámica

En ‘FC 27’ la Media Dinámica podrá subir o bajar a lo largo de la temporada según el rendimiento del futbolista. Su estado de forma, la moral, preparación física, lesiones, minutos disputados y la competencia por un puesto influirán en su valoración, aunque su media original continuará sirviendo como referencia.

Este sistema se sostendrá sobre tres apartados:

Forma

Moral

Forma física de partido (Match Fitness)

Dos futbolistas con un rendimiento similar podrán evolucionar de forma diferente según su edad y el margen que todavía tengan para crecer. Los más jóvenes, especialmente si atraviesan una buena etapa, tendrán mayor capacidad para progresar, mientras los veteranos próximos a alcanzar su límite mantendrán una evolución más estable. Las bonificaciones se aplicarán sobre los atributos vinculados a las posiciones en las que mejor se desenvuelva cada jugador.

La moral influirá directamente en la Media Dinámica y dependerá de aspectos como los minutos disputados, el papel del futbolista dentro de la plantilla, los compromisos acordados con el entrenador y su relación con el vestuario. Todos estos factores podrán hacer que aumente o disminuya, con cambios más frecuentes a medida que avance la temporada.

Match Fitness y los planes de entrenamiento

Match Fitness mostrará si un futbolista está preparado físicamente para comenzar un encuentro, teniendo en cuenta tanto su nivel de energía como el estado de sus lesiones, con distintos grados que irán de una condición óptima a una preparación insuficiente. Con este sistema, los anteriores planes de entrenamiento dejarán de utilizarse, salvo la opción destinada a recuperar energía, mientras Match Fitness no concederá bonificaciones, sino que penalizará a los jugadores que lleguen al encuentro sin la preparación adecuada.

Imágenes in game del FC 27 modo carrera. / Agencias

Lesiones con riesgo de recaída

Las dolencias leves podrán mantenerse después de un encuentro y el mánager decidirá si alinea al futbolista, aunque hacerlo podría empeorar su estado. En las lesiones de mayor gravedad también habrá momentos en los que el jugador podrá volver antes de estar completamente recuperado, asumiendo un mayor riesgo de recaída. Las lesiones también influyen en la forma y moral, ya que un futbolista podrá estar disponible sin encontrarse completamente recuperado. Habrá situaciones en las que el mánager tendrá que valorar si merece la pena alinearlo o darle más tiempo antes de volver al campo.

Seis perfiles de crecimiento

En ‘EA Sports FC 27’, los futbolistas dispondrán de seis perfiles de crecimiento que determinarán cómo avanzará su carrera, cuándo alcanzarán su mejor etapa y de qué manera irá disminuyendo su rendimiento con los años. Algunos desarrollarán antes todo su potencial, mientras otros podrán seguir progresando cerca de los treinta y habrá jugadores capaces de mantener un buen nivel durante más temporadas. Cada perfil también influirá de manera diferente en el desarrollo de sus atributos.

Jerarquías en la plantilla

También se incorporará una herramienta que permitirá estimar la aportación de los futbolistas del club y de aquellos analizados por los ojeadores. La precisión dependerá de la experiencia del personal, de manera que los entrenadores se encargarán de valorar a los integrantes de la plantilla y los ojeadores harán lo propio con los jugadores de otros equipos.

Cada futbolista podrá desenvolverse hasta en siete posiciones y jugar en cualquiera de sus seis demarcaciones secundarias sin recibir penalizaciones, mientras los cambios en la forma y moral también se reflejarán en su media cuando ocupe esos puestos. El rendimiento influirá además en su potencial, de manera que mantener un nivel superior al previsto durante un periodo prolongado podrá elevar su margen de crecimiento, mientras una mala racha sostenida frenará su evolución. Este sistema también se aplicará a los equipos controlados por la inteligencia artificial en las ligas incluidas en la simulación detallada.

Nuevo menú para visualizar el 11 inicial y suplentes en el FC 27 modo carrera. / Agencias

Los entrenadores ayudarán a estimar el potencial

Los entrenadores dejarán de aumentar directamente los atributos y pasarán a estimar el margen de desarrollo de cada futbolista. La precisión de sus informes dependerá de la experiencia del técnico, por lo que los de menor nivel podrán quedarse cortos al calcular la evolución que todavía puede alcanzar un jugador. El cuerpo técnico quedará formado por doce entrenadores repartidos entre portería, defensa, centro del campo y ataque, con un responsable en cada área encargado de evaluar la progresión de los futbolistas asignados a su grupo.

El ojeo mostrará los atributos desde el principio

La revelación gradual de atributos dejará de utilizarse y los datos de cada futbolista se conocerán desde el primer momento, aunque el informe de ojeo seguirá avanzando por cuatro fases, cada una dedicada a un tipo de información diferente.

Compatibilidad táctica: centrada en el rendimiento sobre el campo

Futuro: dedicado al potencial y al crecimiento

Evaluación financiera: relacionada con el interés del jugador y el coste de la operación

Situación: dedicada a su satisfacción y disposición a incorporarse

La forma y la moral también influye en la valoración de cada posible fichaje. Una gran temporada podrá encarecer la operación, mientras una racha negativa reducirá el importe solicitado, aunque el futbolista mantenga un potencial elevado. Los menús del equipo, los planes de desarrollo y los informes explicarán los motivos de cada cambio en la Media Dinámica.

Mánager en Directo permitirá crear y compartir retos

Por primera vez, la Carrera de mánager permitirá crear retos propios y compartirlos con otros jugadores. Para ello se estrenará el Portal del Creador, accesible desde un teléfono, ordenador o tableta, donde será posible elegir el nombre y la descripción del reto, fijar sus objetivos y restricciones, seleccionar equipos y competiciones y establecer la fecha de inicio.

Cada usuario podrá tener publicados al menos diez retos al mismo tiempo y, al terminar uno, recibirá un código válido para todas las plataformas que podrá compartir con sus amigos o utilizar para cargarlo directamente en Mánager en Directo, que ampliará sus apartados de quince a treinta y permitirá consultar hasta veinte retos en cada uno, frente a los cinco actuales.

Los jugadores podrán filtrarlos por liga, país, club y otros criterios, además de valorar positivamente sus propuestas favoritas, lo que ayudará a situarlas entre las recomendaciones. La sección Mis retos permitirá consultar las publicaciones de cada usuario, el número de veces que se han jugado y los votos recibidos, junto con opciones para denunciar contenidos y elegir qué propuestas se muestran. De este modo, será posible ocultar por completo las creadas por otros jugadores y conservar únicamente las elaboradas por el equipo de FC.

Los acontecimientos consecuencias encadenadas

Los acontecimientos inesperados pueden provocar lesiones imprevistas, sanciones de puntos por una mala gestión económica, problemas dentro del vestuario o retrasos en los entrenamientos. Sus consecuencias dependerán de cómo responda el jugador y algunas situaciones podrán prolongarse durante varias fases, de manera que una elección tomada al principio tendrá repercusiones más adelante.

Más imagánes con cambios en el modo carrera. / Agencias

Las sanciones podrán reducirse o incluso desaparecer según evolucione cada caso, mientras los acontecimientos ya presentes en anteriores entregas recibirán nuevos textos y distintas formas de responder, aumentando así sus posibles desenlaces. Las ruedas de prensa, por su parte, serán menos frecuentes, aunque tendrán mayor importancia, pues en cada intervención habrá dos respuestas posibles sin que ninguna sea claramente la correcta y ambas tendrán consecuencias diferentes en la relación con la plantilla o en la confianza de determinados futbolistas.

El campo de entrenamiento

El campo de entrenamiento estará disponible desde el menú principal y permitirá disputar encuentros de once contra once entre los titulares y los suplentes, manteniendo el tipo de jugabilidad y la configuración elegida por el usuario. También será posible practicar situaciones concretas de juego y lanzamientos de falta.

La carrera se prolonga hasta diez ligas

La simulación tendrá en cuenta tanto el rendimiento de la temporada anterior como el de la actual, de manera que será posible comparar la evolución y regularidad de cada equipo. Además, el número de ligas incluidas aumentará de cinco a diez, junto con sus respectivas competiciones de copa. Las noticias relacionadas con el mercado informarán sobre los fichajes de los rivales, las ventas más rentables, la llegada de agentes libres, operaciones de mayor coste y futbolistas incluidos en la lista de seguimiento del usuario.

La Carrera de futbolista estrena rivalidad

El rendimiento del jugador se comparará con el de futbolistas controlados por la inteligencia artificial y, a partir de ahí, los seguidores podrán proponer rivalidades con jugadores que ocupen la misma posición o desempeñen una función parecida dentro del equipo, aunque su valoración no tendrá por qué ser similar.

Los objetivos se dividirán en dos tipos:

Superar al rival en determinados apartados durante los siguientes encuentros

Alcanzar antes una meta concreta, como anotar un triplete

Las victorias concederán puntos de personalidad, mientras los empates y rivalidades que terminen sin resolverse otorgarán una recompensa menor; además, las redes sociales reflejarán la opinión de los seguidores durante las distintas fases del enfrentamiento y podrán presentar al jugador como héroe o rival según evolucione la temporada.

Imágenes cuando un entrenador ficha por un nuevo club en modo carrera de FC 27. / Agencias

La jugabilidad 2.0 se traslada al Modo Carrera

El sistema de Jugabilidad auténtica 2.0 hará que el comportamiento de los futbolistas sobre el campo resulte más natural, al tiempo que introducirá cambios en la inteligencia artificial, las condiciones del entorno y los contactos físicos. Los toques al balón, cambios de dirección y carreras resultan más creíbles, mientras los equipos controlados por la inteligencia artificial jugarán de formas más diferenciadas, con estilos y planteamientos tácticos propios.

La lluvia y la nieve podrán hacer que los futbolistas resbalen al cambiar bruscamente de dirección, mientras el cansancio y el estado de ánimo se apreciará en sus gestos y movimientos. Los choques hombro con hombro tendrán mayor contundencia, habrá más peleas por los balones aéreos y los jugadores podrán perder el equilibrio o tropezar con mayor facilidad después de un contacto.

Los rivales controlados por la inteligencia artificial cometen más faltas, dando mayor protagonismo a las acciones a balón parado, mientras el juego incorporará veinticinco nuevos parámetros generales y otros diez destinados a la CPU, con opciones independientes para configurar el comportamiento de rivales y compañeros en modalidades donde el usuario maneja a un único futbolista, como la Carrera de futbolista.

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El Modo Carrera conecta más sistemas entre sí

La renovación del mercado de fichajes, la Media Dinámica, perfiles de crecimiento, retos creados por los jugadores y acontecimientos inesperados harán que el desarrollo de cada temporada resulte menos previsible, pues aspectos como la forma, moral, la preparación física, lesiones o la situación económica del club estarán relacionados entre sí y tendrán consecuencias a lo largo del año. Al mismo tiempo, el mercado tendrá en cuenta el rendimiento de los futbolistas, la reputación de los equipos, relaciones entre clubes y la manera de trabajar de cada entrenador.