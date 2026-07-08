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Halloween: The Game revela el área de Orange Grove Estates y abre reservas para sus ediciones físicas
La edición estándar y coleccionista llegarán a PS5 y Xbox Series X con póster, cosméticos y extras para Michael Myers
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
IllFonic ha confirmado que ‘Halloween: The Game’, su título de terror y sigilo desarrollado y editado junto a Gun Interactive, Compass International Pictures y Further Front, llegará a las tiendas el 6 de octubre de 2026 con dos ediciones físicas para PS5 y Xbox Series X y un nuevo mapa ambientado en Haddonfield y de manera digital desde el 8 de septiembre y el 4 de septiembre en early acess.
Configuraciones de lanzamiento
La edición estándar tendrá un precio de 39,99 euros e incluirá una copia del juego, un póster, acceso anticipado a un disfraz de payaso para Michael Myers y dos cosméticos para civiles. La edición coleccionista, por su parte, costará 149,99 euros y añadirá una figura de acción basada en la habilidad Shape Jump de Michael Myers, una impresión lenticular exclusiva, póster, acceso anticipado a los atuendos de Samhain y payaso, los dos cosméticos de la edición estándar y otros dos cosméticos adicionales para civiles.
Un nuevo mapa en Haddonfield
El anuncio llega acompañado de información sobre Orange Grove Estates, que es nombre de un nuevo mapa situado en un vecindario acomodado de Haddonfield, un escenario que reúne varias casas alrededor de un parque y una pista de baloncesto, con amplios jardines, vallas, setos y zonas diseñadas para esconderse, tender emboscadas o intentar escapar de Michael Myers.
La disposición abierta del mapa cambiará la manera de moverse entre viviendas y exteriores, porque los civiles tendrán más margen para colaborar, aunque también quedarán más expuestos en zonas con mayor campo de visión. Las casas añadirán encuentros en plantas superiores, un detalle que obligará a controlar mejor las rutas de huida y la posición del asesino.
Halloween 1978
‘Halloween The Game’ nos invita a revivir la noche de Halloween de 1978 desde dos lados distintos en la cual, adoptaremos la piel de un civil que intenta proteger a los vecinos de Haddonfield en partidas multijugador 1 contra 4, asumir el papel de Michael Myers para acechar a sus víctimas o jugar en solitario mediante el modo historia.
Bajo estos parámetros, Malek Akkad, presidente de Compass International Pictures, señala que precisamente el área de Orange Grove Estates permitirá recorrer casas tan conocidas como las de Wallace y Doyle, dos viviendas muy conocidas por su aparición en la primera película. Según el productor, los jugadores podrán usar jardines, arbustos y zonas del parque para intentar sobrevivir al asesino.
Situaciones diferentes con distintas soluciones
Jared Gerritzen, responsable creativo de IllFonic, explica que cada escenario se ha diseñado para modificar la forma de jugar y en el caso de Orange Grove Estates, la estructura abierta del mapa y el diseño de las viviendas tendrán su relevancia tanto al jugar como civil como al controlar a Michael Myers cuando se publique la edición física de ‘Halloween The Game’, el 6 de octubre de 2026 en PS5 y Xbox Series X.
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