Hay tres nuevas demos gratuitas para descargar ahora en PS5 sin tener PlayStation Plus

Tal y como dice el sabio refranero, a nadie le amarga un dulce, y precisamente sobre esta moraleja, PS Store acaba de añadir a su catálogo de demos gratuitas un trío de interesantes juegos de PS5 que se pueden descargar sin necesidad de tener activa suscripción alguna. Por tanto, son completamente gratuitas y las puedes reclamar en cualquier momento para disfrutarlas cuando mejor te venga.

Granblue Fantasy: Relink - Demo de Endless Ragnarok

Primera ronda para este JRPG de acción servido en bandeja por Cygames, que nos permite probar ‘Endless Ragnarok’, la nueva expansión independiente de ‘Granblue Fantasy: Relink’, prevista para su estreno en PS4 y PS5 el 9 de julio. La demo incluye tres modos diferentes y mientras el primero permite jugar una parte del modo Historia y desbloquear recompensas para la versión comercial de ‘Endless Ragnarok’ al completarla, el segundo es el modo Misión, con cuatro tipos de misiones compatibles con juego cruzado, y el último es un modo Tutorial, que sirve para ir soltándose con las acciones básicas y bases del sistema de combate.

High On Life 2 - Demo

Publicado a comienzos de este año, ‘High On Life 2’ es la secuela del disparatado shooter de Squanch Games, el estudio que en 2022 debutó con su juego de ciencia ficción donde las armas, además de disparar, comentaban la jugada. Esta segunda entrega mantiene ese tipo de humor, los mundos alienígenas y conversaciones absurdas, pero añade más movilidad gracias al monopatín, que entre otros usos sirve para recorrer los escenarios. La demo gratuita permite probar sus dos primeras misiones, suficiente como para comprobar si su mezcla de disparos, chistes y criaturas extraterrestres puede con tu paciencia.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Prologue

Square Enix también nos permite probar ‘The Adventures of Elliot: The Millennium Tales’ con un prólogo que sirve como primer contacto con una aventura de rol y acción de estética HD-2D, ambientada en un mundo de fantasía donde el jugador controla a Elliot, un joven aventurero que viaja acompañado por Faie. Como el resto de demos incluidas en la selección, se puede descargar desde PS Store sin necesidad de una suscripción activa.

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Reunión de aspirantes

Si hemos empezado con refrán, cerramos con otro, porque a falta de pan, buenas son unas demos, y aquí tenemos una selección que te permite tantear tres juegos de PS5 sin suscripción. Puedes comenzar con rol, acción o ciencia ficción antes de decidir por ti mismo si merece la pena pagar por alguno de los aspirantes.