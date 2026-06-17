SEGA celebra el 35 aniversario de Sonic con una estatua que contiene su "ADN"

Para celebrar el 35 aniversario de Sonic, SEGA ha presentado una de las propuestas más extrañas que han acompañado a su personaje más emblemático. Nos referimos a Sonic the Hedgehog DNA Figure, una estatua a tamaño real que contiene “trazado genético” del famoso erizo azul.

La estatua de Sonic

Por supuesto, no hablamos de material genético real, sino de un proyecto de bioarte que convierte la figura de Sonic en una pieza conmemorativa tan rara como llamativa. La obra se ha creado en colaboración con LOM BABY, un colectivo formado por artistas, ingenieros y científicos junto a otros perfiles técnicos y creativos, que se especializa en piezas que mezclan biotecnología con cultura pop, y que ya ha trabajado en exposiciones internacionales y en colaboraciones como la recreación del t-Virus de ‘Resident Evil’ junto a Capcom.

La figura que ha lanzado SEGA de Sonic con su supuesto ADN por el 35 aniversario del mítico erizo. / SEGA

La figura traslada al mundo real el espíritu de Sonic mediante biotécnicas avanzadas que toman forma en una estatua cromada del personaje, con el pecho translúcido y una Esmeralda del Caos sumergida en una sustancia blanquecina. En su interior se guarda el material diseñado y sintetizado de forma artificial, que se ha concebido como el núcleo simbólico del personaje durante su aniversario.

Elementos simbólicos

Dicho de otra forma, nadie ha encontrado restos genéticos de un erizo azul parlante capaz de correr a velocidad supersónica, pero la pieza convierte sus rasgos más conocidos en una fantasía de laboratorio, con más atractivo en el plano artístico que científico. El vídeo de presentación recurre a ese tono de investigación ficticia y atribuye al "genoma" de Sonic rasgos como células de velocidad, ADN aventurero y sistema de impulso, términos deliberadamente inventados que nos remiten a su rapidez, energía y hasta su escasa afinidad con el agua.

La exposición también contará con paneles sobre el diseño del ADN de Sonic junto a un vídeo conceptual del proyecto, proporcionando todo el tinglado necesario para que el visitante mire la Esmeralda del Caos incrustada en el pecho y se pregunte, si aquello es una pieza de museo, una campaña irrepetible o una ocurrencia del mismo Dr. Eggman.

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Dónde se exhibirá la figura

En cualquiera de los casos, la Sonic the Hedgehog DNA Figure estará expuesta a partir del martes 23 de junio de 2026 en la SEGA Store Tokyo, que para más señas, está situada en la sexta planta de Shibuya PARCO, de modo que aquellos que nos lean desde Japón o tengan previsto pasarse por la capital japonesa en las próximas semanas a por un dorayaki, pueden acercarse a verla y comprobar cómo SEGA ha convertido el 35.º aniversario de la serie en una de las celebraciones más extrañas que haya tenido el erizo azul.