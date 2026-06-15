Las plagas invaden Appalachia en la nueva actualización gratuita de Fallout 76

El Yermo nunca ha sido precisamente un lugar tranquilo, pero ahora la cosa se pone todavía más fea con la llegada de ‘Plagas’, la nueva actualización gratuita para ‘Fallout 76’, que convierte varias zonas conocidas de Appalachia en campos de batalla tomados por facciones hostiles, enemigos más duros y jefes élite con botín legendario de cuatro estrellas.

Mucha munición y algún amigo

La idea es sencilla. Cuando una plaga alcanza una zona haciendo desaparecer a sus enemigos naturales y el lugar lo ocupa una fuerza rival que toma el control del área, el combate siempre culmina con un jefe élite, así que conviene llegar preparado, llevar munición de sobra y, si puede ser, algún amigo con poca consideración por su propia esperanza de vida.

Appalachia. / Cedida

Las plagas afectan a 40 zonas al aire libre de Appalachia, repartidas por regiones como El bosque, la División Salvaje, Montón de Cenizas, la Ciénaga, el Valle tóxico y el pantano de Cranberry. Además, varias pueden estar activas a la vez, así que el Yermo cambia con más frecuencia y no está de más echarle un vistazo rápido al mapa antes de salir de paseo.

Poco amor por los insectos

Las plagas adaptan su nivel al de los jugadores y se pueden completar en solitario, aunque están concebidas para disfrutarse en grupo. A cambio del esfuerzo, los supervivientes pueden conseguir armas y armaduras legendarias de cuatro estrellas, módulos exclusivos de este contenido, chapas, drogas, cabezones, revistas y otros objetos útiles para seguir haciendo vida en el fin del mundo con cierta dignidad.

Fallout 76: Infestations – Gameplay

El premio está al final de la plaga

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La actualización llega acompañada por el Protocolo P.R.O.T.E.C.T., una iniciativa para jugadores con recompensas gratuitas dentro del juego, además de una prueba sin coste de Fallout 1st durante el periodo anunciado por Bethesda. ‘Fallout 76 Plagas’ ya está disponible en Steam, Xbox Series, Xbox One, PS5 y PS4. El juego también forma parte de Xbox Game Pass y PS Plus Extra.