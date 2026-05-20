Subnautica 2 no quiere que mates a sus criaturas, sino que aprendas a convivir con ellas

Lanzado en acceso anticipado el 14 de mayo y a pesar de necesitar aún algunas correcciones, ‘Subnautica 2’ ha firmado uno de los estrenos más potentes del panorama independiente en lo que llevamos de 2026. Sin embargo, hay un gran número de jugadores que esperan la llegada de armas o herramientas ofensivas para enfrentarse a las criaturas marinas, algo que definitivamente no encontrarán.

Un juego libre de armas

En una entrevista con PC Gamer, los creadores del formato afirman que no tienen intención de añadir armas al título, ni ahora ni en el momento del lanzamiento de la versión 1.0. Según defienden, es algo que forma parte de la filosofía de la aventura y la relación de respeto con el entorno que intentan transmitir al público.

“Estás aquí para existir en este planeta, no para dominarlo. No eres el colonizador conquistador”, anticipa Anthony Gallegos, director de jugabilidad de la entrega. Por lo tanto, los jugadores contarán con algunos recursos para defenderse de las criaturas agresivas, pero el título no recuperará herramientas ofensivas del juego anterior, como el cuchillo de supervivencia.

Subnautica 2. / Cedida

A pesar de la postura pública de Unknown Worlds, muchos jugadores se quejan de la falta de opciones que les permitan adoptar un estilo de juego más agresivo. Como respuesta a estos comentarios en el servidor oficial de Discord del juego, Artyom O’Rielly, diseñador de niveles, se reafirmó con un contundente “No somos un juego de matar. Juega a ‘Sons of the Forest’ o a algo así si quieres matar”.

No todas las amenazas se resuelven atacando

O’Rielly también admite que algunas situaciones pueden resultar frustrantes para algunos jugadores, especialmente cuando una criatura agresiva le persigue y este no tiene una herramienta para librarse de ella. El diseñador matiza, sin embargo, que esa sensación de indefensión no responde a la intención de los desarrolladores, que trabajan en realizar algunos cambios para modificar estos encuentros.

Scott MacDonald, parte del equipo creativo, explica que el estudio decidió retirar las herramientas ofensivas tras ver cómo se comportaron los jugadores en el primer juego. En aquella entrega, muchos jugadores no interpretaban las enormes barras de salud de los Leviatanes como una advertencia, sino como una invitación a comprobar si podían derrotarlos.

Subnautica 2 Early Access Gameplay

Convivir antes que conquistar

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De ahí que Unknown Worlds haya retirado las herramientas de ataque, ya que la idea de ‘Subnautica 2’ no pasa por someter el mundo alienígena, sino por entenderlo y sobrevivir en él. Eso no ha impedido que parte de los jugadores ya haya creado mods para añadir armas al formato y reducir la resistencia de las criaturas.