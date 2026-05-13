Cambia su Audi R8 por una colección de cartas de Pokémon y no se arrepiente

El mercado de cartas Pokémon sigue dejando situaciones, cuanto menos asombrosas, pero la historia de Geoff Pritchett lleva el fenómeno de estas piezas de colección hasta otra dimensión. Este ejecutivo del sector tecnológico ha decidido cambiar su Audi R8, un superdeportivo valorado en unos 130.000 dólares, por un gran lote de Pokémon compuesto por 437 cartas y productos sellados.

Cuando un Audi vale una colección

Pritchett llevaba meses buscando a alguien dispuesto a aceptar el trato. Al parecer, el Audi, que en el momento de la transacción acumulaba unos 58.000 kilómetros, se planteó en un primer momento a cambio de una sola carta. Se trataba de un Charizard holográfico de 1999, una de las piezas más codiciadas entre los coleccionistas y un ejemplar capaz de alcanzar cifras cercanas a los 149.000 dólares.

Pokemon / .

Sin embargo, el acuerdo cambió con el tiempo

A cambio del Audi, Pritchett recibió una colección cuyo valor se fijó en 130.000 dólares en el acuerdo, aunque él cree que podría valer más. Ese posible aumento de valor se explica, sobre todo, por la presencia de algunas cartas concretas, entre ellas Rayquaza VMAX #218 y Umbreon VMAX #215, ambas pertenecientes a la expansión Evolving Skies. La colección, además, todavía no ha sido revisada por una empresa especializada, por lo que su tasación real sigue pendiente.

El valor de los errores de corte

Según Pritchett, algunas cartas de la colección presentan errores de corte y forman piezas conectadas entre sí, ya que el corte defectuoso deja ver partes de cartas distintas en una misma carta, un fallo poco habitual que puede aumentar mucho su interés entre coleccionistas. En este sentido, un Umbreon VMAX normal en condición PSA 10 puede superar los 4.000 dólares, pero una versión con un error de corte tan poco habitual podría alcanzar los 22.000 dólares. Precisamente por este motivo, espera que la colección completa alcance un valor de al menos 165.000 dólares una vez que se haya realizado una tasación precisa.

Video de YouTube sobre Pokémon.

La respuesta del coleccionista

Noticias relacionadas

Pritchett, aficionado a Pokémon desde la década de 1990, no se muestra inquieto por las críticas recibidas en internet y sostiene que el mercado de cartas no vive una burbuja, aunque también reconoce que no se considera especulador. Además, asegura que no se arrepiente del intercambio y no descarta acuerdos parecidos en el futuro, si aparecen oportunidades interesantes. Según explica, tiene varios coches y apenas usaba el Audi, una circunstancia que aclara por qué aceptó desprenderse de él.