EA Sports FC 26 llega a PlayStation Plus en mayo junto a Wuchang Fallen Feathers y Nine Sols

Sony ha revelado por fin la lista de juegos de PlayStation Plus confirmados para mayo de 2026, incluidos en la suscripción de PS Plus Essential, Extra y Premium. Este mes se incorporan tres nuevos títulos para PS4 y PS5, que estarán disponibles a partir del martes 5 de mayo. La nueva tanda arranca con ‘EA Sports FC 26’, la última entrega de la serie futbolística de Electronic Arts, disponible para todos los suscriptores. Nada mal, ¿verdad?

Juegos PlayStation Plus de mayo de 2026:

‘EA Sports FC 26’ (PS5 y PS4)

‘Wuchang Fallen Feathers’ (PS5)

‘Nine Sols’ (PS4 y PS5)

También puedes esperar la llegada de ‘Wuchang Fallen Feathers’, una aventura de rol de acción tipo Souls ambientada en los últimos días de la dinastía Ming, con la pirata guerrera Wuchang como protagonista. El título sitúa al jugador en la tierra de Shu, un territorio devastado entre facciones en guerra y un fenómeno conocido como el Emplumado, capaz de transformar a la gente en monstruos.

Wuchang: Fallen Feathers - Launch Trailer

Al mismo tiempo se podrá reclamar ‘Nine Sols’, un título independiente de acción y plataformas en 2D dibujado a mano que propone una combinación de fantasía asiática, una historia de venganza y un sistema de combate inspirado en ‘Sekiro’, basado en desviar ataques.

NineSols – Tráiler

Unos llegan y otros se marchan

Además, los usuarios podrán canjear el EA FC 26 PlayStation Plus Icons Pack mientras ‘EA Sports FC 26’ forma parte de los juegos mensuales de PlayStation Plus.

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Tampoco está de más recordar que tienes hasta el lunes 4 de mayo para añadir a tu biblioteca los juegos mensuales de abril, que son ‘Lords of the Fallen’, ‘Tomb Raider I-III Remastered’ y ‘Sword Art Online Fractured Daydream’. Sin duda, el próximo mes se anticipa muy interesante para el servicio de suscripción de la casa.