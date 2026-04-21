Dungeons & Dragons
Dungeon Masters: Desentrañamos la nueva serie oficial de D&D de juego real
Protagonizado por Jasmine Bhullar, el Dungeon Master se acompaña de Mayanna Berrin, Christian Navarro, Neil Newborn y Devora Wilde
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Wizards of the Coast ha revelado sus planes para expandir la presencia de ‘Dungeons & Dragons’ (D&D) con el estreno de ‘Dungeon Masters’, una nueva serie de juego real que contará con la participación de Neil Newbon y Devora Wilde de ‘Baldur's Gate 3’. Se estrenará el 23 de abril en YouTube con un especial de dos episodios a los que se irán añadiendo nuevas entregas semanales donde se presentará contenido oficial inédito de ‘D&D’ y elementos visuales que ayudarán a los espectadores a seguir la acción.
Partidas como no habías visto
El primer arco narrativo de la campaña sumerge a los espectadores en el mundo de Ravenloft, un icónico escenario de terror gótico reuniendo a un elenco procedente del sector de los videojuegos, la televisión y el streaming, como Jasmine Bhullar (‘DesiQuest’, ‘Dimension 20’) como Dungeon Master, Mayanna Berrin (‘Dispatch’, ‘StoryQues’t), Christian Navarro (‘13 Reasons Why’, ‘Forgotten Realms: Tears of Selune’), Neil Newbon (‘Baldur’s Gate III’) y Devora Wilde (‘Baldur’s Gate III’), ofrecerá la oportunidad de jugar contenido inédito en ‘D&D Beyond’ directamente tras cada episodio. En España se podrá ver a partir del miércoles 23 de abril a las 03:30 de la madrugada (hora peninsular) en YouTube.
Este arco de campaña está vinculado al recientemente anunciado ‘Ravenloft: The Horrors Within’ que se lanzará el 16 de junio, e incluye contenido inédito del próximo libro. En relación al formato, la experiencia del espectador en ‘Dungeon Masters’ se verá reforzada por una banda sonora completamente original del compositor David Arkenstone, nada menos que cinco veces nominado a los Grammy, y cuyo trabajo abarca la televisión, videojuegos y más.
“Dungeon Masters ofrece una experiencia verdaderamente auténtica y original a nuestros fans, con toda la diversión, los momentos de alta tensión, el drama y la aventura construidos a partir de material oficial de D&D”, explica al respecto Dan Ayoub, vicepresidente senior en Wizards of the Coast. “En muchos sentidos, Dungeon Masters es nuestra carta de amor a las emisiones de juego real que han introducido a tanta gente en D&D”.
D&D Dungeon Masters – Trailer
El ejecutivo explica que el objetivo Masters es cristalizar todo lo que hace grande al formato real (la tensión, el drama y su impredecible naturaleza) y aprovechar la ocasión para ofrecer material oficial inédito. “Estamos muy emocionados por ver cómo Dungeon Masters puede inspirar todavía más aventuras entre nuestros jugadores y, a su vez, ver cómo ellos nos inspiran para mejorar cada vez más la serie”, explica.
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