Capcom mira a la Luna con Pragmata mientras Nintendo rescata Tomodachi Life

Aquí estamos de nuevo con los estrenos más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 13 y el 17 de abril en PC, PS5, Xbox Series, Switch y Switch 2, con un listado donde conviven algunas producciones muy esperadas junto a un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Entre los nombres más esperados de la semana aparece la llegada de ‘Pragmata’, la nueva franquicia de Capcom para PC, PS5, Xbox Series y Switch 2. Otro lanzamiento importante lo tenemos entre las nuevas versiones de ‘Hades II’ para PS5 y Xbox Series, aunque a la oferta de esta semana también se suman otros títulos tan interesantes como ‘Last Flag’, ‘Tomodachi Life: Living the Dream’, ‘Mouse: P.I. for Hire’ y muchos más. A continuación, puedes consultar la lista completa con sus plataformas y fechas.

Lunes 13 de abril

'Before I Go' (Xbox Series)

'Spire Blast' (Xbox Series)

‘Tap Tap Loot’ (PC)

‘Oceaneers’ (PC)

Martes 14 de abril

‘Last Flag’ (PC)

‘Replaced’ (PC, Xbox Series)

‘Windrose’ (PC)

‘Hades 2’ (PS5, Xbox Series)

La secuela del celebrado roguelike de Supergiant Games finalmente llegará a la actual generación de consolas con una nueva entrega que transporta a los jugadores de vuelta a la mitología griega, esta vez controlando a Melinoë, la princesa del inframundo. Como ya ocurría en la primera entrega, buena parte de su atractivo pasa por una dirección artística muy cuidada y por su estratégico sistema de combate.

Hades II - Announce Trailer

Video de Hades II en YouTube.

Miércoles 15 de abril

‘Industria 2’ (PC)

‘Valorborn’ (PC)

Jueves 16 de abril

‘Cthulhu: The Cosmic Abyss’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Gecko Gods’ (PC, PS5, Switch)

‘Mouse: P.I. for Hire’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

'Scriptorium: Master of Manuscripts' (PC)

‘Opus: Prism Peak’ (PC, Switch 2, Switch)

‘Sintopia’ (PC)

‘Tomodachi Life: Living the Dream’ (Switch)

‘Living the Dream’ marca el regreso de la popular franquicia de simulación social de Nintendo y permite a los jugadores crear sus Miis y seguir sus vidas en una isla llena de situaciones inesperadas y divertidas. Con nuevas opciones de personalización e interacciones entre personajes, el juego amplía las posibilidades habituales de la franquicia con noticias diarias sobre la vida en la isla y la opción de intercambiar Miis y creaciones con amigos cercanos.

Tomodachi Life – Nintendo Switch

Video de Tomodachi Life en YouTube.

Viernes 17 de abril

‘Pragmata’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Pragmata’ nos propone una aventura de ciencia ficción ambientada en una estación de investigación lunar que nos pone en la piel de Hugh, miembro de un equipo enviado a investigar un incidente, y Diana, una misteriosa androide que le ayudará a encontrar la forma de volver a la Tierra. Con unos impresionantes gráficos y un sistema que combina acción y hackeo, el juego apuesta por el trabajo conjunto entre ambos protagonistas dentro de una instalación tomada por una IA fuera de control.

Pragmata - Main Trailer PS5

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Video de Pragmata - Main Trailer en YouTube.

La huida desesperada de Hugh y Diana

Capcom encara los próximos días el estreno de 'Pragmata', en la que Hugh y Diana deberán colaborar para abrirse paso y encontrar el camino de vuelta a la Tierra, mientras Nintendo recupera una de sus series más emblemáticas con 'Tomodachi Life: Living the Dream', entre Miis y mucho humor. También se estrenan 'Hades II', 'Mouse: P.I. for Hire' y 'Replaced', así que esta mitad de abril arranca con una combinación bastante interesante de acción, vida cotidiana y algunas producciones independientes que no está de más tener presente.