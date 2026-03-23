Reunimos y ordenamos las sedes, fechas y formato del MSI 2026 y Worlds 2026

Riot Games acaba de hacer públicos los detalles sobre dos de sus competiciones internacionales más importantes para League of Legends (LoL), MSI y Worlds. Con nuevas ciudades anfitrionas, lugares emblemáticos y calendarios completos ya fijados, ambos eventos se perfilan como las citas más señaladas para sus seguidores.

El MSI 2026 se dirige a Daejeon en Corea del Sur

Tras el First Stand Tournament y la conclusión del segundo split de las ligas regionales, la competición internacional se intensifica con el MSI 2026 en Daejeon, Corea del Sur. Es la primera vez que un evento de esports de ‘LoL’ se celebra en esta ciudad, así que la cita a mitad de la temporada tendrá un escenario nuevo.

El MSI se celebrará en el Centro de Convenciones II de Daejeon del 28 de junio al 12 de julio, y ofrecerá a los seguidores un lugar totalmente nuevo para vivir una competición interregional muy intensa. El MSI se divide en las siguientes etapas.

Play-In Stage, del 28 de junio al 1 de julio

Bracket Stage, del 3 al 6 de julio y del 8 al 12 de julio

Final superior, 9 de julio

Final inferior, 11 de julio

Gran final, 12 de julio

El formato será muy similar al del año pasado y los únicos cambios se producirán durante los Play-Ins. Los Play-Ins consistirán en una eliminatoria doble de 4 equipos que clasificará a un único equipo para la Bracket Stage. Los siete equipos que se saltarán los Play-Ins y empezarán en la Bracket Stage son el primer clasificado de cada región y el segundo clasificado de la región con dos clasificados que termine más alta en el First Stand. Aquí se clasifican 11 equipos.

2 equipos de la LCK, la LCS, la LCP, la LEC y la LPL (10 en total).

1 equipo de la CBLOL.

El Mundial 2026 vuelve a Norteamérica

A finales de este año, el Mundial regresa a Norteamérica, y llevará la competición de élite a varias ciudades de EE. UU. Combinando conocidos recintos y un destino emblemático para la final, el evento de este año está diseñado para ofrecer momentos inolvidables a los seguidores en todas las fases del torneo.

Actualización del formato

La fórmula del Mundial 2026 será muy similar al del año pasado y los cambios se limitarán al formato de los Play-Ins y a las plazas de cada región. Como parte de estos cambios, Riot Games ha revisado las plazas de cada región para el Mundial 2026 y la CBLOL recibirá una plaza adicional en el evento. Con esta incorporación, el Mundial contará con 19 equipos de todo el mundo que competirán en Estados Unidos.

Barclays Center. / Cedida

Se clasifican un total de 19 equipos

3 equipos de la LCK, la LCS, la LCP, la LEC y la LPL (15 en total).

2 equipos de la CBLOL.

1 equipo, el campeón del MSI.

1 equipo adicional de la región que termine en segundo lugar en el MSI.

La fase de Play-Ins contará con cuatro equipos que competirán en una eliminatoria doble al mejor de cinco y uno de ellos pasará a la fase suiza. La clasificación de todos los equipos clasificados se determinará en función del rendimiento de la región, incluidos los resultados del MSI 2026, y se anunciará más adelante. El equipo debe clasificarse para los playoffs de su región de origen para conservar la invitación.

Un cambio en los Play-Ins de Los Ángeles

La editora y organizadora también ha anunciado que, debido a varios problemas logísticos, los Play-Ins se celebrarán en el Riot Games Arena de Los Ángeles antes de viajar a Allen, Texas, para el resto de fases.

Fase suiza, cuartos de final y semifinales en Allen, Texas

La mayor parte del Mundial tendrá lugar en el Credit Union of Texas Event Center (CUTX) en Allen, Texas, justo al norte de Dallas. Construido para acoger a miles de seguidores, este estadio será el escenario para las historias que veremos durante el torneo. Su ubicación céntrica también lo convierte en un destino accesible para los seguidores de toda Norteamérica.

Final del Mundial en Brooklyn, Nueva York

Para el momento más importante del año, el Mundial llegará a Brooklyn. La gran final tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, uno de los estadios más emblemáticos del mundo. Será el recinto en el que se corone al nuevo campeón del mundo y se cierre la temporada internacional de ‘League of Legends’.

Así serán los eventos más importantes del año del mundo 'League of Legends'. / Cedida

El Mundial 2026 tendrá lugar del 15 de octubre al 14 de noviembre y cada etapa se celebrará en una ciudad distinta.

Cuartos de final, del 3 al 6 de noviembre

Semifinales, 7 y 8 de noviembre

Play-In Stage, del 15 al 18 de octubre (Riot Games Arena, Los Ángeles)

Fase suiza, del 23 al 26 de octubre y del 28 al 31 de octubre (Credit Union of Texas Event Center, Allen, Texas)

Knockout Stage, del 3 al 8 de noviembre (Credit Union of Texas Event Center, Allen, Texas)

Final, 14 de noviembre (Barclays Center, Brooklyn, Nueva York)

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En conjunto, ya tenemos cerrado el tramo internacional de ‘League of Legends’ en 2026. El MSI pasará por Daejeon y Worlds viajará por varias ciudades de Estados Unidos en una edición que también traerá cambios en el reparto de plazas. Ahora solo queda ver qué equipos acaban ocupando esos puestos.