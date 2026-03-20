El nuevo juego de Shift Up cambia de rumbo y ahora toma su inspiración de 'Clair Obscur: Expedition 33'

Shift Up, el estudio que ha consolidado su proyección internacional con 'Stellar Blade', parece estar inmerso en una reordenación de su cartera de desarrollos para 2026. Entre los datos que han trascendido, el hasta ahora misterioso ‘Project Spirits’ podría estar dejando atrás su inicial planteamiento de acción para acercarse a un formato al estilo de un RPG por turnos.

Cambio de planes

El cambio, perceptible tanto en la dirección artística como en sus mecánicas, deja entrever una marcada inspiración en el planteamiento estratégico de 'Clair Obscur: Expedition 33' y apunta a que el estudio pretende abrirse a un público más amplio con una jugabilidad apoyada en la precisión y gestión de habilidades, más alejada del combate visceral asociado a 'Stellar Blade'. En ese contexto también puede haber tenido influencia el acuerdo con Level Infinite para su publicación mundial, mientras Yongxing Interactive participa en la producción y Unreal Engine 5 sirve como base técnica del programa.

Por el momento, Shift Up no ha detallado su sistema de combate ni confirmado que vaya a moverse hacia una fórmula basada en turnos o un sistema de tiradas, pero el concepto sí parece alejarse de la fórmula de acción frenética que ha dado popularidad al estudio en consolas. Con lo mostrado hasta la fecha, no sería raro que ‘Project Spirits’ acabase buscando un espacio distinto al de 'Stellar Blade' y optase por una fórmula más cercana al RPG táctico que al combate en tiempo real.

Calendario en revisión

La señal más evidente de estos cambios se ha plasmado incluso en los plazos de entrega. Cuando Shift Up presentó ‘Project Spirits’ en 2025 situaba el estreno en 2027, pero en su informe del tercer trimestre lo desplazó a “después de 2027”. Desde entonces, la empresa evita realizar una estimación y se limita a trasladar que compartirá más detalles sobre los rasgos principales del proyecto en los próximos meses.

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Stellar Blade sigue funcionando bien

En paralelo, la casa de entretenimiento ha comunicado que este año les servirá para seguir trabajando en la siguiente fase de 'Stellar Blade'. Su documentación para inversores contempla nuevas acciones comerciales y una posible llegada a más plataformas una vez publicado en PS5 y PC, mientras terminan de definir cómo será la siguiente fase de la serie, con tiempo para que 'Project Spirits' termine de perfilar qué papel debe ocupar entre la oferta del estudio.