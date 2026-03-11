Ghost of Yōtei Legends: todo sobre el nuevo modo cooperativo del juego de Sucker Punch

Los jugadores de 'Ghost of Yōtei' que todavía no han actualizado el juego harían bien en hacerlo cuanto antes, porque acaba de recibir el modo ‘Legends’. Se trata de una actualización gratuita que toma como referencia el modelo anterior utilizado en 'Ghost of Tsushima'.

Una versión sobrenatural de la historia de los Seis de Yōtei

Desarrollado por Sucker Punch Productions, esta variante ofrece opciones de combate cooperativo para hasta cuatro jugadores con enemigos sobrenaturales y nuevas mecánicas de progresión. La propuesta reinterpreta la parte argumental en una versión mitológica con elementos fantásticos y situaciones diseñadas para el formato multijugador. Es decir, mientras que la campaña principal de 'Ghost of Yōtei' cuenta la historia original de Atsu, ‘Legends’ reinterpreta esos hechos en forma de leyenda narrada años, e incluso siglos después.

Ghost of Yōtei Legendsse basa en la historia de los Seis de Yōtei. / Agencias

En esa versión del relato, los antagonistas conocidos como los Seis de Yōtei dejan de ser simples señores de la guerra y pasan a aparecer como figuras mitológicas y criaturas sobrenaturales. Todos ellos tienen su propia facción de enemigos, acompañada de subjefes con habilidades específicas. Por ejemplo, Kitsune cuenta con una soldado de élite conocida como Snow Woman, que usa ataques con hielo, mientras la facción vinculada a la Serpiente también incluye a un invocador.

Cuatro clases y distintos estilos

Manteniendo el esquema del componente online del título anterior, el formato permite elegir entre varias clases con estilos de combate diferenciados.

Samurai: Especializada en el combate cuerpo a cuerpo con la odachi.

Arquera: Orientada a los ataques a distancia con la yari.

Mercenaria: Utiliza dos katanas para un combate directo.

Shinobi: Se apoya en la agilidad y en armas como la kusarigama.

Cada clase tiene su propio árbol de tecnología y permite crear configuraciones personalizadas a partir del equipo y habilidades que se van desbloqueando. A pesar de esas especializaciones, los jugadores no estarán limitados a un único tipo de arma, ya que también es posible usar otras combinaciones y ampliar así las formas de jugar.

El juego dispone de varias clases para jugar / Agencias

Cuatro niveles de dificultad y progresión de equipo

Las misiones de 'Ghost of Yōtei Legends' se pueden repetir y ofrecen cuatro niveles de dificultad: bronce, plata, oro y platino. Cuanto mayor sea la dificultad, mayores serán las pruebas y recompensas. Eso se traduce en más XP, una progresión más rápida de las clases y acceso a mejores botines. El juego también recomienda niveles de equipamiento en función de cada dificultad, de forma que los jugadores con menos recorrido puedan seleccionar pruebas acordes a su nivel.

Misiones de historia

Las misiones de historia se juegan entre dos personas y narran relatos ambientados en el universo mítico de ‘Legends’. Recorren los dominios de los jefes y sirven como incentivo a otros modos cooperativos.

Supervivencia

El modo Supervivencia admite hasta cuatro jugadores y enfrenta al grupo a oleadas de enemigos mientras defiende zonas. Cada mapa tiene tres puntos de defensa que, al mantenerse bajo control, permiten activar una bendición, como invocar el espíritu de un oso o desatar espíritus de fuego contra los enemigos. Si el grupo pierde esas áreas, entra en juego una maldición, con amenazas como un espíritu oso que pasa a dar caza al equipo.

Incursiones

Estas misiones están planteadas para equipos de cuatro jugadores y funcionan como combates finales contra los jefes principales. De salida, hay una incursión para cada uno de los cuatro jefes disponibles, la Araña, el Oni, Kitsune y la Serpiente. Pero se ha confirmado una raid que llegará en abril. Esta actividad nos situará frente a los dos últimos miembros de los Seis de Yōtei, el Dragón y el Señor Saito. Según los desarrolladores, se trata de un contenido cooperativo avanzado que exige cuatro jugadores y mucha coordinación entre ellos.

El estilo artístico del videojuego es muy característico. / Agencias

Vestíbulo interactivo con minijuegos

El vestíbulo interactivo que sustituye al menú tradicional es otra de las novedades que trae la actualización. Aquí mientras esperas a que tus amigos se unan a la partida, puedes modificar el equipo, consultar tu progreso, desbloquear cosméticos y acceder a otras actividades. Entre ellas está Zeni Hajiki, el juego de girar una moneda que ya aparecía en la campaña para un jugador, junto con el desafío de bambú y sus clasificaciones para comparar con amigos.

Cosméticos sobrenaturales

Al adoptar un corte más fantástico, el modo ‘Legends’ también introduce cosméticos más llamativos, incluidas armaduras y cascos con efectos sobrenaturales, como por ejemplo un casco con múltiples ojos en movimiento. Además, todos estos objetos se pueden desbloquear jugando, sin coste adicional.