La crisis de memoria complica el estreno de Steam Machine y Steam Frame

Valve ha confirmado oficialmente que su nueva línea de hardware, presentada a finales de 2025, continúa dentro del plan previsto para llegar a los comercios durante este mismo año, aunque admiten que siguen muy atentos a la estabilidad de la cadena de suministro.

En un comunicado muy parecido a los que dejaron otras compañías en anteriores periodos complicados para fabricar y distribuir sus sistemas, como, por ejemplo, la época de lanzamiento de la generación anterior en plena pandemia, la compañía de Gabe Newell reconoce que la escasez de piezas vinculadas a memoria y almacenamiento se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella dentro de la cadena de fabricación.

Precios y Plazos

A diferencia de anteriores intentos en el plano del hardware, Valve plantea ahora una familia de dispositivos conectados entre sí para llevar Steam al salón y a la realidad virtual. Steam Frame encabeza esta nueva familia de dispositivos, un visor de realidad virtual que prioriza la transmisión inalámbrica y permite juego nativo, con compatibilidad en toda la biblioteca de PC. Junto a él, Steam Machine vuelve como una especie de PC ligero concebido para jugar en la televisión con SteamOS, mientras que Steam Controller completa el conjunto a través de un mando renovado para controlar esta nueva etapa de la compañía.

El problema de las fechas

Aunque pueda parecer extraño, el Steam Controller es una de las piezas con mayor responsabilidad en el regreso de Valve a la comercialización de sus propios sistemas. El periférico pule varios elementos que no terminaron de funcionar en el primer modelo a través de una ergonomía revisada y una respuesta más cercana a las necesidades del juego en PC. Para Valve, el papel del mando resulta importante dentro de la nueva Steam Machine, ya que buena parte de la experiencia de salón depende en gran medida de un sistema de control cómodo, eficiente y accesible.

Asentarse en la venta en hardware

Al diseñar su propio hardware, desde el mando hasta el dispositivo de realidad virtual, Valve aspira a consolidar su posición entre el juego en PC y el uso doméstico en salón. La cuestión más delicada se mantiene en la capacidad real para producir y vender esta línea en volumen y condiciones comerciales razonables.

Es decir, hasta que Valve no confirme precios y fechas concretas, Steam Machine y Steam Frame seguirán expuestos a las oscilaciones del mercado, algo que puede complicar su salida con una propuesta competitiva. Por eso, la viabilidad de esta familia de hardware dependerá de cómo absorba el encarecimiento de memoria y almacenamiento sin llevar sus dispositivos hasta una franja de precio poco atractiva para el consumidor medio.