Path of Exile: Mirage se prepara para cambiar a fondo el endgame y potenciar el poder sagrado

Grinding Gear Games ha presentado ‘Path of Exile: Mirage’, la expansión 3.28 del formato de juego que llegará el 6 de marzo a las 20:00 horas (CET). Esta actualización introduce una nueva liga de desafío protagonizada por los encuentros con djinn ancestrales. El nuevo contenido incluye una remodelación del sistema de los mapas del juego, nuevas habilidades sagradas, cambios estructurales en el funcionamiento para jugadores avanzados que hayan completado la campaña y numerosos cambios que mejoran tanto la trama de este título como su economía.

Nueva liga Mirage

En esta liga, los jugadores se enfrentan a los Afarud, una secta de nigromantes que ha capturado djinn por todo el mundo de Wraeclast. En cada evento, los exiliados deberán derrotar a los brujos que los custodian, para que Varashta, una hechicera Maraketh, les permita acceder al Astral Realm. Con la nueva mecánica de la liga, los jugadores atravesarán un portal y llegarán al Astral Realm, una copia de la zona actual donde podrán repetir los encuentros que ya hicieron y volver a derrotar a los enemigos de esa área.

Path of Exile Mirage. / CEDIDA

Esta versión distorsionada del mapa cuenta con los modificadores del mapa actual y, además, se pueden alterar las recompensas y enemigos. Por ejemplo, pueden aparecer legiones con diferentes facciones a las que ya derrotaste, cajas fuertes transformadas o mecánicas potenciadas con nuevos enemigos.

Nuevas habilidades sagradas

Como es habitual, la nueva expansión de ‘Path of Exile’ introduce una amplia gama de habilidades sagradas y nuevas gemas de asistencia. Una de las más espectaculares que vimos en la presentación fue el Holy Hammers, que invoca numerosos martillos sagrados que caen desde el cielo. El estudio también ha añadido nuevas gemas de asistencia, que ayudarán a potenciar tanto las nuevas habilidades sagradas como algunas ya existentes.

Nueva clase de ascendencia: Reliquarian

La Heredera recibe una nueva ascendencia, Reliquarian, centrada en extraer poder de objetos únicos. Es una ascendencia única en su especie y sus habilidades pasivas se dividen en tres categorías, armadura, arma y joyería.

Los desarrolladores ya han confirmado que los objetos de cada una de las categorías irán cambiando con cada actualización, por lo que los poderes otorgados por los objetos únicos disponibles en cada categoría se irán renovando.

Path of Exile Mirage. / Cedida

Renovación del Atlas y del juego una vez completada la campaña

Uno de los pilares principales de esta versión es la renovación del sistema de mapas. A partir de ahora, no estarán vinculados a áreas concretas, sino que recibiremos unos mapas en blanco de diferentes niveles y posteriormente serán los jugadores quienes elijan el diseño de los mismos. Debido a esto, se han eliminado los mapas de nivel 17, modificadores frustrantes e ineficaces, los Cinceles del cartógrafo y se ha añadido una nueva Roca del vacío, que permitirá que los jefes ofrezcan las nuevas gemas de asistencia excepcionales al ser derrotados.

Se han agregado 40 gemas de asistencia excepcionales, más poderosas que las de asistencia normales. La diferencia está en que no solo aumentan el poder de las habilidades principales, sino que las transforman y cambian su funcionamiento para abrir nuevos estilos de juego.

Keepers al juego base

La última liga Keepers despertó el interés de los jugadores y por ello, Grinding Gear Games, ha decidido añadir alguna de sus mecánicas al juego base. Keepers sustituye a la antigua mecánica de las Fisuras y desbloquea el Árbol de Génesis, que permite a los jugadores crear equipamiento, objetos monetarios y únicos.

Path of Exile: Mirage – Tráiler

Además, el estudio ha aprovechado para mejorar algunos aspectos como el acceso al alijo, el historial de ventas o la entrega automática de recompensas al entregar cartas de adivinación. La campaña también ha recibido hasta 20 nuevos puntos de interés y encuentros opcionales que prometen recompensas a aquellos que elijan tomarse su tiempo y recorrer los actos.

Lanzamiento y contenido adicional

Con ‘Mirage’, Grinding Gear Games introduce una nueva mecánica basada en duplicar y alterar mapas, al tiempo que redefine el núcleo de juego avanzado con un Atlas más flexible, sistemas menos tediosos y herramientas que amplían las posibilidades a la hora de construir los personajes. Estará disponible el 6 de marzo de 2026 a las 20:00 hora peninsular española y llegará junto a nuevos packs de colaborador, Pase para la bóveda y recompensas cosméticas por desafíos de liga.