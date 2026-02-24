Movistar KOI y GIANTX ya están en las finales de LEC Versus en Badalona: horarios y cruces del fin de semana

Las primeras finales del nuevo formato LEC VERSUS llegan a Badalona este fin de semana de la mano de Movistar KOI. Los cuatro equipos clasificados son G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp y GIANTX. Serán tres partidos al mejor de cinco mapas; el primero entre Karmine Corp y GIANTX el viernes 27 de febrero. Movistar KOI espera rival el sábado 28 de febrero, mientras que G2 Esports ya está en la gran final del 1 de marzo.

Camino a la final

El equipo liderado por Javier "Elyoya" Prades consiguió su pase a las finales de LEC Versus tras vencer por 2-0 a Natus Vincere el pasado viernes. El conjunto español demostró una gran superioridad en esa eliminatoria y consiguió clasificarse a la semifinal del cuadro superior frente a G2 Esports. En esta segunda semifinal, jugada el lunes, G2 Esports demostró que en estos playoffs está un paso por delante de cualquier equipo. Los de Rasmus "Caps" Borregaard vencieron por un contundente 3-0 contra KOI, dejando una sensación de superioridad muy clara.

KOI Esports / Movistar KOI

G2 Esports se hace un hueco así en la gran final gracias a unos playoffs perfectos y se verá las caras con quien conquiste su plaza en las partidas del próximo viernes y sábado. De momento van 7-0 en mapas y se han enfrentado a Team Heretics, Karmine Corp y Movistar KOI. Queda claro que el conjunto más laureado de la historia de la LEC ha encontrado su mejor versión en el momento más importante de la competición.

Por su parte, GIANTX ha tenido que luchar mucho por su clasificación a las finales de Badalona. El equipo malagueño derrotó este fin de semana a Team Heretics y Natus Vincere por 2-1. Los gigantes tendrán que jugar el viernes ante Karmine Corp por un puesto en las semifinales del cuadro inferior, donde ya espera Movistar KOI.

Después de una fase regular muy buena, Karmine Corp ha sufrido mucho en unos playoffs en los que casi se queda fuera de las finales ante Team Vitality. El conjunto francés estuvo contra las cuerdas en el segundo mapa, pero Team Vitality no fue capaz de cerrar el encuentro y la serie acabó con victoria por 2-1 para Karmine Corp.

Los playoffs de LEC Versus

El viernes 27 de febrero a las 17:00 será el primer partido de las finales de LEC Versus en Badalona entre Karmine Corp y GIANTX. El ganador se enfrentará a Movistar KOI el sábado 28 de febrero a las 17:00. G2 Esports espera rival en la gran final del domingo 1 de marzo a las 17:00.