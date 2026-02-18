¿Qué pasará con las secuencias de contenido sexual en el remake de God of War?

El anuncio oficial de una nueva versión de la trilogía griega de ‘God of War’ está generando algunas dudas razonables entre sus seguidores, y no solo por razones técnicas o de fidelidad al sistema de combate. De hecho, poco o casi nada, sabemos sobre el proyecto en el plano técnico o artístico, ya que se encuentra en una fase tan temprana que no han trascendido informaciones fiables.

Otros tiempos

No obstante, el punto más conflictivo surge por un elemento específico. En concreto, se trata de una característica que hoy puede percibirse como desfasada. Nos referimos a los famosos minijuegos de temática sexual que proponen los capítulos de PS2 y PS3, integrados en las aventuras como interludios jugables. Aunque eran opcionales, en los originales estas secuencias se resolvían con pulsaciones en pantalla que insinuaban situaciones sexuales sin mostrarlas de forma explícita.

Cualquiera que recuerde la época griega de Kratos tiene presente su gusto por el exceso. Una violencia brutal sumada a una insaciable sed de sangre, momentos deliberadamente escandalosos y una dirección que no tuvo reparos en llevar la puesta en escena hasta el límite. En el original de 2005 ya había una escena sexual planteada como secuencia de botones que premiaba con una recompensa al terminar. En ‘God of War III’ todavía resuena el encuentro con Afrodita, también resuelto con indicaciones en pantalla y un corte fuera de plano. Ese mismo juego, además, abría con Kratos despachando a Poseidón con una brutalidad difícil de olvidar, una forma de presentarse muy distinta al registro que adoptó la serie en el arco nórdico.

¿Qué pasará con el remake?

Con la lógica de un viejo dilema, esto plantea una pregunta inevitable para gran parte de los seguidores de la primera etapa e incluso para los recién llegados. "¿Qué pasará con esas secuencias subidas de tono en la nueva versión de la trilogía?". En los originales nunca se mostró nada explícito, puesto que los planos cambiaban y el resto se sugería basándose en las reacciones de los personajes o en detalles del entorno, pero, aun así, se entendía perfectamente.

La cuestión es que, con muy pocos datos confirmados sobre la estructura del proyecto, es imposible anticipar qué rumbo tomará. ¿Será una interpretación fidedigna que preserve las tomas, el ritmo y el diseño con una actualización gráfica a fondo? ¿O se publicará con cambios para reescribir algunos planteamientos de diseño y alinearlos con la dirección que ha tomado en los últimos años?

¿Mantenerlo tal cual o retocarlo?

En cualquier caso, la disyuntiva es obvia. Eliminar los minijuegos podría desatar el descontento de los jugadores más puristas. Sin embargo, mantenerlos podría volver a poner de manifiesto una voluntad de escandalizar muy propia de principios de los 2000, pero que hoy podría interpretarse como poco adecuada.

De entrada, lo único que sí se puede dar por hecho es que, al tratarse de un proyecto en una fase todavía muy temprana, todavía queda bastante para ver en marcha el remake de ‘God of War’ y tenemos mucho tiempo por delante para descubrir las intenciones reales de Santa Monica Studios con respecto a sus preferencias entre precisión histórica y sensibilidad moderna.