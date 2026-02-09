Horizon Hunters Gathering es la nueva experiencia cooperativa del universo Horizon

Guerrilla Games ha confirmado el desarrollo de su nuevo proyecto. Se trata de ‘Horizon Hunters Gathering’, una nueva experiencia cooperativa en línea, en la que los jugadores de PS5 y PC se unirán para cazar máquinas. Según el estudio, es un concepto que surgió en las primeras etapas del desarrollo de la serie ‘Horizon’. Desde entonces, el concepto ha crecido en complejidad y ha cobrado forma a partir de un primer prototipo jugable.

Unidos contra las máquinas

En ‘Horizon Hunters Gathering’, equipos de hasta tres jugadores deben cazar máquinas para proteger el mundo de su destrucción. "El combate es táctico, reactivo y se basa en gran medida en la habilidad, apoyándose en la precisión táctica de los juegos de Horizon y en la dinámica del trabajo en equipo", señalan desde Guerrilla.

Hunters Gathering. / CEDIDA

Junto con la presentación del proyecto, la desarrolladora avanzó dos de sus modos principales. En "Incursión de las máquinas", tres jugadores deberán enfrentarse y derrotar a varias oleadas de máquinas que emergen del subsuelo. En "Descenso al Caldero", los cazadores se embarcan en misiones más largas en las que aparecen amenazas de mayor entidad, recompensas mejores y algunos secretos.

Contará con varios cazadores

Para afrontar los retos de ‘Horizon Hunters Gathering’, los jugadores podrán elegir entre diferentes cazadores. Guerrilla afirma que cada uno tendrá habilidades específicas, así como personalidades y motivaciones que se desarrollarán a lo largo de una campaña narrativa que los llevará a varias localizaciones. Entre misiones distribuidas en varias ubicaciones, los jugadores podrán regresar al área social conocida como "Hunters Gathering". Allí podrán relacionarse con otros cazadores, adquirir objetos, personalizar sus avatares y encontrar compañeros para embarcarse en nuevas aventuras. La compañía también señala que contará con juego cruzado y guardado compartido entre PC y PS5.

Horizon Hunters Gathering - Announcement Trailer

¿Cómo participo en la beta del juego?

Noticias relacionadas

El estudio también confirma que habilitará una prueba cerrada que arrancará a finales de febrero. Para participar, hay que inscribirse a través del PlayStation Beta Program, iniciar sesión con tu cuenta de PlayStation y completar la información requerida. Por ahora, no hay fecha para la llegada de ‘Horizon Hunters Gathering’ aunque, en paralelo, la serie original de PlayStation Studios en colaboración con NCSOFT también prepara 'Horizon Steel Frontiers', un MMO anunciado para PC y móviles, que tampoco tiene planes confirmados.