Mortadelo y Filemón recuperan El sulfato atómico con una reedición digital para consolas y PC

Hubo un tiempo en el que el PC ocupaba un lugar central en el entretenimiento de muchas casas. Entre enciclopedias en CD, carpetas con iconos y altavoces que crujían un poco, las aventuras gráficas vivieron una época muy particular. En España, además, coincidió con un momento en el que el cómic tenía una presencia enorme y Mortadelo y Filemón formaban parte del imaginario de varias generaciones. En ese contexto se publicó ‘El sulfato atómico', una adaptación directa de la historieta publicada por Ibañez en 1969 que apostaba por el humor físico, el disparate y la estructura clásica de apuntar y hacer clic.

Las aventuras del dúo, en formato digita. / CEDIDA

Aventura gráfica muy de la época

En su estreno original en ordenador, el juego no fue precisamente un prodigio técnico, pero dejó un recuerdo agradable en buena parte del público que lo jugó entonces y, sobre todo, abrió el camino a más aventuras interactivas con los agentes de la T I A. A partir de ahí llegaron otras entregas para PC con el mismo dúo como protagonista, con títulos como 'La máquina meteoroloca' o 'Dos vaqueros chapuceros', y más adelante historias por entregas como 'Operación Moscú' y 'El escarabajo de Cleopatra'.

Con esos antecedentes, la novedad ahora es que los agentes han recuperado ‘El sulfato atómico' en forma de reedición digital y por primera vez, se puede jugar en consolas. La edición llega con textos en español, inglés, alemán y japonés, además de mantener el doblaje en español, un elemento muy presente en la memoria de muchos jugadores.

Recuperar nuestro legado técnico

Se entiende mejor si se mira desde dos ángulos. El primero es que permite jugar en consolas a un título que durante años estuvo ligado exclusivamente a PC. El segundo es más práctico, porque lo trae de vuelta con distribución oficial, sin depender de copias antiguas o de instalaciones complicadas. No es un remake ni cambia el juego de base. Es una reedición que respeta el original y añade pequeños extras habituales en este tipo de lanzamientos, como opciones de visualización y una galería con material adicional.

Mortadelo y Filemón. / CEDIDA

En busca del Sulfato Atómico

En lo argumental, todo gira alrededor del sulfato atómico, un repelente con consecuencias desastrosas que termina fuera de control. Mortadelo y Filemón entran en acción para seguir la pista del espray, recuperarlo y cerrar el asunto en plena cadena de gags. La fórmula es la de una aventura gráfica clásica en la que debes recorrer escenarios, hablar con personajes, combinar objetos y resolver puzles a base de observación y prueba y error.

Conviene añadir un matiz. Esta reedición respeta el diseño original y eso implica aceptar algunas asperezas propias de las aventuras gráficas de finales de los noventa. La más habitual es el llamado pixel hunt, momentos en los que el avance se frena por tener que dar con un punto interactivo muy pequeño o con un objeto que se confunde con el fondo. No es nuevo, pero al devolver el título a la actualidad se pone en contexto cómo se jugaban muchas aventuras gráficas de entonces.

¿Dónde puedo jugar al Sulfato Atómico?

Con todo, la reedición también tiene sentido por una razón cultural, ya que rescata un título ligado a una de las parejas más reconocibles de nuestro cómic y a una época muy fácil de identificar con el PC en España. Al final, 'El sulfato atómico' vuelve con sus virtudes y sus limitaciones, tal y como era.

Mortadelo y Filemón: El sulfato atómico – Tráiler

Noticias relacionadas

Para quien lo jugó entonces puede suponer la visita a un rincón muy concreto de su memoria como jugador. Para el resto, es una forma de entender una época en la que se contaban historias interactivas a golpe de ratón. En ambos escenarios, la pregunta es la misma. ¿Te apetece volver a las filas de la T.I.A. o prefieres que Bacterio se encargue esta vez? Lo puedes encontrar en PC, Nintendo Switch incluida Switch 2, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.