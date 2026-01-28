Cómo probar la interfaz que marcará el futuro inmediato de Xbox Cloud Gaming

Microsoft está preparando una nueva apariencia para la interfaz de Xbox Cloud Gaming, que se encuentra disponible en vista previa pública para usuarios del programa Xbox Insider que quieran probarla. El diseño se ha renovado casi por completo y también se han implementado nuevas animaciones.

"Estamos probando una experiencia web rediseñada para Cloud Gaming que crea las bases para acelerar nuestra capacidad de crear nuevas experiencias para los jugadores", dice el texto de Microsoft en su blog oficial, que también advierte que los cambios podrían afectar a otras interfaces de Xbox en el futuro, incluida la propia consola.

La nueva experiencia de Xbox Cloud Gaming

Actualmente, la interfaz acerca la experiencia del navegador de Xbox Cloud Gaming a la de la consola, a la vez que introduce algunos cambios en el diseño y las animaciones. "Esta vista previa es un primer vistazo a nuestra nueva interfaz web en su navegador, algo que permitirá probar el diseño y el recorrido actualizado del producto antes de una distribución más amplia".

La mención a crear una "base para nuevas experiencias" puede interpretarse como una indicación de que estas nuevas funciones se reflejarán en otras aplicaciones de Xbox en el futuro. Esto podría incluir no solo las consolas, sino también la aplicación para PC, pero aún es pronto para determinarlo, ya que Microsoft recuerda que, al tratarse de una vista previa, algunas partes pueden cambiar o comportarse de forma distinta durante la prueba.

Xbox Gaming. / CEDIDA

¿Cómo puedo probar la nueva interfaz de Xbox Cloud Gaming?

Descubrir las nuevas funciones visuales de Xbox Cloud Gaming es muy sencillo. Primero, visita xbox e inicia sesión con tu cuenta, como siempre haces para jugar en la nube de Microsoft. A continuación, debes acceder a la configuración y asegurar que la opción de funciones de vista previa esté habilitada, marcada como “Preview Features”.

Solo queda esperar

El siguiente paso, en realidad, es esperar a que aparezca el mensaje para la "nueva experiencia" de Cloud Gaming. Microsoft indica que puede tardar hasta 10 minutos en aparecer tras activar la opción. Después, simplemente sigue las instrucciones en pantalla y prueba la nueva interfaz. Si no te convence, al menos hasta que sea relevada, tendrás la posibilidad de volver a la interfaz anterior.