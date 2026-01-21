Si pensabas que lo habías visto todo, espera a jugar a Death Stranding Director’s Cut en Xbox Game Pass.

Tras varios años ligado a PlayStation, 'Death Stranding Director’s Cut' ya está disponible en Xbox Game Pass. La incorporación al catálogo de Microsoft asegura que la versión mejorada del juego de Hideo Kojima se pueda jugar sin coste adicional para los miembros de Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass, en Xbox Series X|S, PC y en dispositivos portátiles compatibles con juego en la nube.

Un clásico instantáneo de Hideo Kojima

Lanzado originalmente en 2019 como exclusivo de PS4, ‘Death Stranding’ destacó inmediatamente por su particular planteamiento de la acción y por la conexión entre jugadores que proponía el formato. Con el tiempo, el juego se convirtió en multiplataforma, se publicó en PC, recibió una versión del director para PS5 en 2021 y se lanzó para Xbox Series X|S en noviembre de 2024, tras el anuncio de Kojima Productions sobre la recuperación de la propiedad intelectual.

En el catálogo de Sony, tanto la edición original de PS4 como la Edición del Director de PS5 han formado parte de las opciones disponibles a través de PS Plus Extra y Premium desde 2022. Pero ahora, son los jugadores de los entornos Xbox los que podrán disfrutar de esta versión mejorada sin tener que comprar el juego por separado.

¿Qué trae de nuevo la edición Director's Cut?

Esta edición, en realidad, amplía significativamente la experiencia original. Además de nuevo contenido narrativo y misiones extra, incluye secuencias inéditas ambientadas en entornos subterráneos, nuevas pistas para poner a prueba tus habilidades de reparto, además de opciones que mejoran la calidad de vida en los largos viajes a través de su inquietante mundo postapocalíptico, como la catapulta de carga, la rampa de salto, el bot compañero o el exoesqueleto de apoyo.

¿Qué pasa con Death Stranding 2: On the Beach?

Aunque 'Death Stranding 2: On the Beach' se estrenó en PS5 el 26 de junio de 2025, por ahora solo está disponible en esa consola y no se han anunciado versiones para otras plataformas. Curiosamente, aunque aún no se ha confirmado oficialmente un tercer juego, Hideo Kojima ya ha mencionado la existencia de un concepto general para la entrega, afirmando incluso que de producirse podría no dirigirlo personalmente.

Noticias relacionadas

En paralelo, la franquicia ya tiene varios proyectos en marcha fuera del entorno interactivo, con una película de acción real junto a A24 y producciones de animación anunciadas, entre ellas una serie prevista para 2027 en Disney+.