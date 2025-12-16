La aventura de ciencia ficción EXODUS confirma su ventana de lanzamiento con nuevas revelaciones

Considerado un heredero espiritual de la serie ‘Mass Effect’, el esperado ‘EXODUS’ fue otro de los títulos que acaparó mucha atención tras su paso por la gala de The Game Awards 2025, con una nueva tanda de materiales que sitúan la llegada del proyecto RPG de acción y aventura en tercera persona desarrollado por Archetype Entertainment para principios de 2027.

Los cánones de la ciencia ficción

Creado en colaboración con Wizards of the Coast, ‘EXODUS’ nos invitará a controlar los designios de Jun Aslan, un hombre de orígenes humildes que carga con el legado de la venerada dinastía Itinerante. Bajo esa apariencia sencilla se oculta una herencia genética que le otorga extraordinarios poderes y habilidades que ningún otro ser humano posee. Para salvar su mundo natal, Jun deberá enfrentarse a los Celestiales, la evolución de la humanidad 40.000 años en el futuro y robar una tecnología que podría dar a su mundo una oportunidad de luchar.

EXODUS. / .

Pelear por la supervivencia tiene consecuencias

Con estas premisas, el jugador podrá dar forma al destino de Jun a través de sus acciones y la resolución de conflictos que perduran a través de generaciones. De hecho, serán los jugadores los que determinen en qué se convertirá Jun mediante sus elecciones, mientras el destino de su planeta natal (y mucho más) pende de un hilo. Así, a medida que la historia avance se irán desbloqueando nuevas armas y habilidades, forjando vínculos y descubriendo sinergias de combate que refuerzan tanto la jugabilidad como la narrativa.

No obstante, Jun no afrontará este viaje en solitario, puesto que a lo largo de la travesía conocerá compañeros con sus propias motivaciones y secretos. Estas relaciones serán fundamentales, ya que aportarán historias secundarias y misiones que complementan el enorme universo narrativo del juego.

A tu manera

Si atendemos a los detalles revelados por el equipo de desarrollo estadounidense, ‘EXODUS’ ofrecerá un amplio grado de libertad al jugador. Esto permitirá afrontar los retos mediante el sigilo o el combate abierto. Es decir, que ambos caminos están diseñados para ofrecer recompensas similares, pero permitiendo que el jugador elija cómo quiere jugar.

EXODUS. / .

"Es una historia sobre la resiliencia de la humanidad y el heroísmo que puede surgir en nuestras horas más oscuras", señalaba recientemente Chad Robertson, responsable de desarrollo en Archetype Entertainment. "El viaje de descubrimiento de Jun dará forma a nuevos mundos, tanto para la generación actual como para las venideras".

¿Quién es Orlev?

El tráiler también ofrece un nuevo vistazo a C.C. Orlev, una enigmática figura cuya presencia parece guiar a Jun en momentos cruciales. Aunque todo el mundo ha oído hablar de él, pocos saben quién es realmente. En realidad, este personaje cobra vida gracias al actor Matthew McConaughey en su primera aparición en un videojuego.

EXODUS: El ascenso de Jun Aslan – Tráiler

El vídeo estrenado en The Game Awards nos ofrece un recorrido por los distintos escenarios de esta aventura RPG de ciencia ficción, que tiene como meta ir familiarizándonos con los personajes que poblarán este universo y dejar una perspectiva más clara de la jugabilidad.