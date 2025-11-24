El modelo económico de PS5 se vende como los churros en Japón y se agota en las tiendas.

La nueva versión económica de PS5 Digital Edition lanzada este fin de semana en exclusiva para Japón, parece haber tenido tanto éxito que algunas tiendas ya han anunciado que está agotada. Este entusiasmo incluso se ha dejado notar también en redes sociales con numerosos mensajes de los nuevos propietarios japoneses de PS5, que aseguran estar muy contentos de haber podido comprar por fin una consola a precio reducido después de tantos años.

PS5 “Japanese Only”

En este sentido, no está de sobra apuntar que en Japón comprar un “paquete básico” que contiene la consola, los accesorios, un juego y quizá una suscripción a PS Plus Premium cuesta alrededor de 100.000 yenes (en torno a 550 euros), una cantidad prohibitiva para muchos japoneses. El nuevo modelo digital cuesta 55.000 yenes (unos 310 euros), similar al precio de Switch 2.

¿Qué cambia entre PS5 estándar y el modelo económico?

La nueva PS5 Digital económica que Sony ha lanzado en Japón no es una consola distinta, sino una versión muy concreta pensada para el público local. La diferencia más evidente está en el precio. A cambio de este recorte, el sistema está limitado al idioma japonés y solo admite cuentas de PlayStation registradas en la región, de modo que el acceso a la tienda digital queda restringido a la Store japonesa y a su catálogo. Esto es para evitar que la unidad se exporte a países como China continental. Desde el punto de vista de hardware no hay grandes diferencias. Mantiene las características de la configuración Digital actual con el mismo procesador, gráfica, un SSD de 825 GB y la misma línea de juegos y accesorios.

¡Hay que vender más consolas!

El lanzamiento de esta versión del dispositivo se enmarca en la estrategia del nuevo CEO de PlayStation, Hideaki Nishino, para recuperar terreno en el mercado japonés, donde Nintendo ha ganado mucha cuota en los últimos años con Switch. De ahí la llegada de una consola más asequible pensada para el público local.

PlayStation 5 - GO! GO! PS5!

Una estrategia que aparentemente está dando sus frutos y que, por ahora, Sony mantiene limitada a Japón, sin anuncios de un modelo equivalente para Europa, un territorio donde cualquier modelo de PS5 sigue vendiéndose muy bien a su precio habitual.