El fundador de Rockstar habla sobre el mayor fracaso del estudio: “A veces me quedo en la cama pensando en ello”

Dan Houser, cofundador de Rockstar Games, no ha tenido inconveniente en pronunciarse sobre ‘Agent’, el título de espionaje de mundo abierto que se convirtió en uno de los proyectos más opacos en la historia de la desarrolladora. Ahora, por fin tenemos más detalles sobre la producción, que pasó por múltiples versiones antes de ser cancelada definitivamente.

En una entrevista reciente en el podcast de Lex Fridman, el guionista de ‘GTA’ y ‘Red Dead Redemption’ afirmó que el juego pasó por cinco versiones diferentes, pero nunca llegó a consolidarse. El título, anunciado oficialmente en 2009 como exclusivo de PlayStation 3, terminó cancelándose sin llegar a publicarse.

No dieron con el formato adecuado

Según Houser, el estudio experimentó con diferentes conceptos y periodos históricos incluyendo una ambientación en la Guerra Fría y versiones contemporáneas, pero ninguna encajaba con la fórmula de mundo abierto que Rockstar había perfeccionado. “Trabajamos mucho en varias versiones de un juego de espías de mundo abierto, pero nunca se materializó”, afirma el creador.

Agent. / .

Explica que la mayor parte de su complejidad consistía en adaptar la estructura típica de una narrativa de espías (centrada en objetivos directos) al formato expansivo y libre de los juegos de Rockstar. “Lo que los hace realmente buenos como historias cinematográficas es lo que los hace malos como videojuegos”, afirmó. “Todavía lo pienso. A veces me quedo en la cama pensando en ello”, admite Houser. “He llegado a la conclusión de que un juego de espías de mundo abierto simplemente no funciona”.

Exceso de libertad para el jugador

Durante la charla, también profundizo en las razones por las qué cree que ‘Agent’ no podría funcionar con su fórmula. Según él, las películas de espías se basan en una estructura narrativa rígida, con acción y misiones interconectadas, algo difícil de replicar en un juego que ofrece total libertad al jugador. “Estas películas son muy, muy frenéticas y suceden escena tras escena. En un juego de mundo abierto puedes ir a donde quieras y hacer lo que quieras. Por eso ser un criminal funciona bien”, comentó.

Con todo, incluso se intentó adaptar el género de espionaje al concepto de mundo abierto, pero ambas ideas chocaron. “Intentamos crear una interacción externa que obligara al jugador a seguir la historia en ciertos puntos pero, como espía, eso no funciona muy bien porque tienes que correr contra el reloj”. La libertad de ‘GTA’ y ‘Red Dead Redemption’ no encaja con el ritmo que exige la trama de un juego de espías. “Estos personajes viven bajo presión constante, y el juego de espías se basa en eso. Cuando el jugador puede detenerse y hacer lo que quiera, se pierde la tensión que define al género”, explicó. “Creo que no pudimos encontrar la manera de adaptarlo a un videojuego. Tendríamos que pensar en un formato completamente nuevo”.

Agent - Sony Press Conference E3 2009

El juego de Rockstar que no vio la luz

Anunciado oficialmente en 2009 como exclusivo para PS3, ‘Agent’ prometía transportar a los jugadores a un mundo de espías ambientado en la década de 1970, en plena Guerra Fría. El objetivo era combinar la estructura de mundo abierto con una narrativa de acción geopolítica, algo sin precedentes para el estudio en aquel momento. A pesar del entusiasmo inicial, el proyecto sufrió varios cambios y múltiples rediseños. La marca se abandonó en 2018 y en 2021 la casa de entretenimiento retiró la página del juego de su web, confirmando su cancelación definitiva.

Dan Houser reconoce al fin que el estudio nunca logró establecer una base sólida para el universo del juego. “Estábamos trabajando en la fase inicial, creando el mundo y el tono de la serie, pero nunca llegó a cuajar en ninguna de las versiones. Y creo saber por qué”, afirmó. ¿Y tú, conocías el juego cancelado de Rockstar Games?