'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

Por fin se ha confirmado la fecha de lanzamiento de la versión para Switch 2 de ‘Assassin's Creed Shadows’. Según han revelado Ubisoft y Nintendo, el juego estará disponible en la híbrida el próximo 2 de diciembre y su lanzamiento coincide con el anuncio de una nueva hoja de ruta para el juego, que detalla los elementos que pueden esperar los usuarios en futuras actualizaciones.

Todo el contenido publicado llega a Switch 2

Ubisoft también confirma que ‘Assassin's Creed Shadows’ llegará a Switch 2 con todas sus actualizaciones y contenido gratuito desde su lanzamiento, pero prescindiendo de la expansión Garras de Awaji, que no se adaptará a la consola portátil de Nintendo hasta el próximo año.

Al mismo tiempo, se han detallado algunas de las características que están preparadas para llegar al juego. Para arrancar, el 28 de octubre llega la Actualización de Parkour 2, que añade una nueva opción a la configuración del juego llamada “parkour avanzado”. Esta elimina las restricciones en los saltos laterales y hacia atrás al colgar desde cualquier altura. El mismo día también se activa Corrupted Castles, una nueva actividad de Animus que permite revisitar castillos conquistados en una versión “corrupta”, llena de anomalías.

Tras estas actualizaciones, la siguiente llegará el 25 de noviembre, en forma de Actualización de Título 11. Se trata del tercer contenido adicional de la historia, que incluye una nueva misión con un tono más ligero. En esta misión, Naoe aprende la patada de guerra de Yasuke, y Yasuke a incapacitar enemigos de forma no letal con Naoe. La “próxima colaboración especial” del juego también tendrá lugar el día 25, pero Ubisoft aún no ha revelado cuál será.

El juego sigue creciendo

‘Assassin’s Creed Shadows’ llegó el 20 de marzo a PS5, Xbox Series, PC (Steam, Epic y Ubisoft Store), Mac y Luna. Ahora se incorpora a Switch 2 con progreso cruzado mediante Ubisoft Connect y los parches acumulados de estos meses. Detrás del proyecto está Ubisoft Quebec, con una aventura ambientada en el Japón de finales del periodo Sengoku y dos protagonistas complementarios, Naoe, shinobi de Iga, y Yasuke, un samurái con raíces históricas confirmadas.

En pocas palabras, la versión para la consola de Nintendo mantiene contenido y añade uso táctil en los menús (mapa, tienda y guarida) y si vienes de otras plataformas, podrás retomar la partida donde la dejaste en Switch 2. Con este cuadro, su llegada sirve como entrada al juego en formato portátil.