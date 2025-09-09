¿Tendrá PS6 un diseño modular con lector de discos extraíble y qué supondrá esto para los jugadores?

Los rumores y filtraciones sobre la próxima consola de Sony llevan semanas circulando en varios entornos y ahora se refuerzan con las informaciones de Tom Henderson en Insider Gaming. Según el medio especializado estadounidense, PS6 heredará el diseño modular que ya introdujeron en PS5 Slim y PS5 Pro, apostando por una unidad de disco extraíble. Para los aficionados a los medios físicos, la información es un alivio, ya que los juegos en disco seguirán existiendo en la próxima generación.

¿Tendrá PS6 diseño modular?

Las fuentes consultadas por el medio, las mismas que anticiparon meses antes el anuncio de PS5 Slim y detallaron con precisión su hardware, aseguran que la compañía japonesa trasladará este concepto a su próxima generación. De confirmarse, esta resolución se enmarcaría en una estrategia pensada para reducir costes de fabricación y distribución, un aspecto que se ha vuelto prioritario en los últimos años.

Si atendemos a este mismo planteamiento, la futura consola llegaría en dos modelos: una versión con unidad de disco incluida y otra totalmente digital, pero con la posibilidad de adquirir el accesorio por separado más adelante. De esta manera, cada jugador podría elegir la configuración que mejor se ajuste a sus necesidades.

El beneficio está en el mercado digital

Los informes de mercado reflejan que los ingresos por hardware tienden a estabilizarse, mientras que los contenidos digitales son los que dejan beneficios en caja. Esto explica por qué compañías como Sony buscan diseños más prácticos y económicos. Aligerar la producción es una forma de reunir esfuerzos en torno a aquello que realmente sostiene el negocio, que son los servicios digitales y el consumo online.

Retrocompatibilidad y modelos de suscripción

Si Sony opta por un diseño modular para PS6, la retrocompatibilidad y las suscripciones desempeñarán un papel importante. Mantener la posibilidad de utilizar un lector externo permitiría acceder a juegos físicos de generaciones anteriores sin necesidad de contar con la unidad desde el primer momento. Con esto la nueva consola daría soporte a las bibliotecas digitales ya compradas en PS4 o PS5, que se espera sigan siendo accesibles en la nueva máquina.

Frente a Xbox

En relación a los planes filtrados de Microsoft, estos apuntan a una línea de hardware centrada en la parcela digital, sin unidad de lector compatible sobre una futura generación híbrida que combine consola y nube. En ese contexto, una PS6 con lector extraíble permitiría retener a aquellos que siguen comprando en disco. Aquí, su arquitectura modular puede suponer un incentivo muy potente si Xbox mantiene su apuesta única por el mercado digital.

¿Cuándo se lanzará PS6?

En cuanto al lanzamiento, los rumores sitúan a PS6 en algún momento de 2027, con un precio aproximado de 500 dólares/euros, pero hay que tener en cuenta que desde Sony no se ha realizado ninguna confirmación oficial, por lo que de momento toda esta información debe tomarse con cuidado.