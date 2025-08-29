Jugamos a Crimson Desert en Gamescom 2025: así es el prometedor RPG de acción de Pearl Abyss

Pearl Abyss lleva años preparando la que, sin duda, es su apuesta más ambiciosa hasta la fecha. Tras haber atrapado a millones de jugadores con ‘Black Desert Online’, el estudio coreano se ha lanzado a un proyecto mucho más personal, narrativo y con un planteamiento dirigido al jugador individual. Nos referimos a ‘Crimson Desert’, título que tuvimos la oportunidad de probar en Gamescom 2025, para comprobar en primera persona que el formato, en realidad, no pretende convertirse en un simple sucesor espiritual de ‘Black Desert’, y lo hace aportando maneras muy convincentes.

Un mundo abierto que se siente vivo

Desde el primer momento ‘Crimson Desert’ presume de su mundo abierto. El reino de Pywel se plasma sobre un mapa grande y vistoso que está diseñado para transmitir la sensación de que todo lo que ocurre tiene un propósito. En la demo pudimos comprobar cómo los NPC muestran rutinas propias, cómo reaccionan ante nuestra presencia y cómo los escenarios están llenos de pequeños detalles que aportan verosimilitud al conjunto. La exploración invita a desviarse de los caminos principales o encontrar localizaciones secundarias que expanden su imaginario con pueblos vivos, historias propias o campamentos en los que suceden pequeños eventos narrativos.

Técnicamente, el apartado gráfico es uno de los más punteros que se han visto en un RPG. A favor cuenta con un preciso sistema de iluminación dinámica, calidad en las animaciones y un grado de detalle tanto en escenarios como en personajes que refuerzan la eficacia del conjunto. No es nada sorprendente, el equipo ya había demostrado virtuosismo técnico con ‘Black Desert’, pero aquí se ha ganado terreno en cuanto a realismo y coherencia visual.

Un sistema de combate con personalidad

El combate es, sin duda, uno de los elementos que más interés nos generaba la demo. Ya en el primer enfrentamiento quedó patente que Pearl Abyss ha querido alejarse de los sistemas demasiado guiados o simples, ofreciendo en su lugar una mecánica de acción exigente y muy física. Los golpes tienen contundencia y la respuesta del enemigo es agresiva. En este aspecto el sistema de físicas tiene alguna responsabilidad.

Los enemigos pueden ser lanzados contra paredes, derribados, agarrados o desarmados de manera muy natural. Además, podemos utilizar el entorno en nuestro beneficio, por ejemplo, golpeando un escudo varias veces con la seguridad de que va a quebrar o empujando a un enemigo que cae al suelo tras recibir un golpe contundente. Se apoya en una IA enemiga que también mostró un comportamiento convincente. Por ejemplo, los rivales intentan rodearnos y aprovechan su superioridad numérica, obligándonos a mantener siempre el máximo grado de concentración.

Todo lo anterior combinado con astucia y la necesidad de reaccionar con reflejos rápidos. Como puedes imaginar, no estamos ante un mapa de controles pensado para pulsarse al azar, más bien para medir tiempos y ejecutar soluciones dependiendo del área de combate. Por suerte no hay que limitarse a una única arma y estilo de lucha. Al menos por lo que pudimos comprobar, el juego propone variedad de estilos y armas. Es decir, Kliff, nuestro protagonista, puede alternar entre diferentes armas, usar agarres o emplear el entorno.

Historia y personajes que prometen profundidad

En algunos sectores se temía que ‘Crimson Desert’ ofreciera un espectáculo gráfico con poco sentido de la narrativa. Sin embargo, lo que hemos podido ver en la feria alemana anticipa lo contrario. Tenemos a Kliff, un mercenario con un pasado complicado en lucha constante por la supervivencia, algo que sirve de punto nuclear a una trama que pretende ofrecer una imagen más personal e íntima que en ‘Black Desert Online’.

En relación al entorno que rodea a nuestro mercenario, hay cantidad de posibilidades de interactuar con NPC que no te asaltan para ofrecerte misiones secundarias, más bien te atraen con interacciones que aportan contexto a la línea narrativa central. Las conversaciones son solventes, al igual que las reacciones de los personajes se muestran orgánicas. Pero durante la demo también pudimos optar por misiones secundarias tan elaboradas que rápidamente pasan de ser un pequeño encargo a conllevar situaciones que obligan a combatir, investigar o avanzar.

En realidad, esta forma de integrar narrativa y jugabilidad aporta dinamismo y ayuda a conformar su propio universo piedra a piedra. En este ámbito, precisamente el gran trabajo realizado por la dirección de arte en relación a la ambientación deja margen para generar nuevas historias. Desde las aldeas hasta los parajes naturales, todo parece diseñado para tener un significado y, por lo tanto, un uso. Este conjunto se completa con una banda sonora de corte épico que reacciona bien y efectos contundentes, el resultado no puede ser mediocre.

Crimson Desert - Game Fest Play Days 2025

Conclusión

Tras probarlo resulta difícil no dejarse llevar por lo que tiene para ofrecer ‘Crimson Desert’. El formato apuesta por combinar un eficiente sistema de combate, físicas de nueva generación, una línea argumental atractiva y un mundo abierto a tu disposición. Si todo lo mostrado se mantiene en el lanzamiento final, ‘Crimson Desert’ tiene muchas papeletas para terminar por situarse entre los siguientes referentes del género.