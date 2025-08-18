GXTrust presentará un amplio catálogo de productos en Gamescom 2025

Tras su exitosa participación en Gamescom 2024, GXTrust ha confirmado su presencia en la edición de 2025 de la feria de videojuegos de Colonia. Los asistentes podrán visitar el stand de la compañía del 20 al 24 de agosto en el Hall 8 ProArena. Este año, en colaboración con Freaks 4U Gaming GmbH, GXTrust presentará un nuevo stand con la icónica “X” de la marca, que dividirá el espacio en cuatro áreas pensadas para perfiles distintos: amantes de los juegos de alta ambientación, perfiles competitivos, jugadores de corte relajado y seguidores de los superhéroes.

La maleta llena

En cada zona se podrán probar de primera mano los productos más recientes de la compañía. Entre las novedades que estarán disponibles en el stand de GXTrust en Gamescom 2025 destaca un teclado con switches intercambiables, con lanzamiento previsto en las tiendas españolas este trimestre. Además, los asistentes podrán participar en retos para poner a prueba su velocidad y habilidad y optar a diferentes premios, desde dispositivos hasta helados.

GXTrust. / .

El espacio también recibirá a creadores de contenido de cinco países (España, Reino Unido, Grecia, Países Bajos y Alemania), brindando al público la oportunidad de conocer a sus referentes, ver los productos en acción y compartir sus historias en directo. Para terminar, la compañía recuerda que, además de las zonas para el público, contará con un espacio B2B junto al Hall 8 para reunirse con colaboradores, retailers y medios, tanto especializados en videojuegos como en hogar y oficina.

Sobre Trust

Trust es una compañía neerlandesa con un amplio catálogo de productos para el gaming. En los últimos años ha orientado sus nuevos dispositivos al uso de materiales reciclados con el objetivo de reducir el impacto ambiental. Dispone de auriculares, ratones, teclados, altavoces y otros productos fabricados, en la medida de lo posible, con plásticos reutilizados. Esta filosofía ha sido reconocida con la Medalla de Oro EcoVadis 2025, por su desempeño ambiental y social.