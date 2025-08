Wargaming ha lanzado su actualización de agosto para ‘World of Warships’ en la que rinde homenaje a los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, con contenido inédito tan interesante como el que prometen las tres Operaciones temáticas que se desplegarán durante varias semanas, además de un par de barcos históricos, y un sistema que facilita identificar la rareza del equipamiento, entre otras mejoras.

Tres semanas, tres Operaciones

El evento principal, “In The Name of Tomorrow”, consta de tres Operaciones que se sucederán una tras otra durante tres semanas consecutivas. Cada una está pensada para grupos de siete jugadores y ofrece objetivos tan variados como escoltar convoyes en el helado Ártico, ejecutar ataques sorpresa en rutas japonesas o destruir bases enemigas en el Pacífico.

Tendrás acceso a barcos específicos que puedes alquilar para estas misiones, entre ellos el crucero francés La Galissonnière (nivel VI) y el estadounidense Cleveland (nivel VIII). Así, se combinan el trabajo en equipo, la estrategia y la historia para que la experiencia sea más inmersiva.

En todo caso, pasadas esas semanas, las Operaciones regresan para una ronda extra, esta vez con restricciones ampliadas para niveles y naciones. Aquí puedes acumular estrellas completando objetivos, que forman parte de la campaña narrativa especial ‘39-’45 Chronicles Collection. Los premios incluyen elementos como camuflajes especiales, efectos visuales exclusivos como la explosión submarina, y el comandante Robert Adams. No obstante, el premio más codiciado es un crucero estadounidense San Diego de nivel VII, que se puede desbloquear al completar toda la campaña.

World of Warships celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial con una actualización repleta de historia / CEDIDA

El destructor USS Laffey y su leyenda en el Astillero

El otro gran incentivo de la actualización es la llegada al Astillero del USS Laffey, un destructor estadounidense de nivel X que se puede construir en veinte fases. Este barco no es cualquiera: participó en momentos clave de la guerra, como el desembarco de Normandía y la batalla de Okinawa, donde recibió el apodo “El barco que no iba a morir” tras resistir seis ataques kamikazes y cuatro bombas directas.

En el juego, el USS Laffey destaca por una combinación de cañones de 127 mm que, aunque no son los más potentes, se complementan con habilidades especiales que mejoran su capacidad de ocultación y defensa antiaérea. Además, cuenta con consumibles de reparación avanzados, fuego en ráfaga, torpedos de corto alcance y un generador de humo que le permiten maniobrar y retirarse cuando la situación se complica.

World of Warships celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial con una actualización repleta de historia / CEDIDA

Un nuevo sistema para identificar la rareza del contenido

En paralelo a estas novedades, la actualización introduce el Content Rarity System, un método visual basado en colores que permite identificar la rareza de barcos, camuflajes y efectos de destrucción. Esto facilita la organización del inventario a la hora de equipar a las unidades (el sistema está disponible tanto en la Armería como en la Bitácora del Capitán).

Más banderas para la temporada 31

La actualización de agosto también añade dos nuevas banderas y logros para la temporada 31 de Batallas de Clanes En definitiva, esta actualización de ‘World of Warships’, además de conmemorar un momento histórico de relevancia mundial, lo hace repartiendo premios y ampliando las opciones de juego.